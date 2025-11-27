Andrea Escalona sufre accidente en vivo y deja a todos impactados: "¡Qué vamos a hacer, Dios mío!”

Andrea Escalona protagonizó un momento que dejó a todos con la boca abierta en plena transmisión del programa ‘Hoy’. Lo que parecía una dinámica divertida terminó en un accidente que desató polémica en redes sociales. Aquí te contamos todo lo que pasó detrás de cámaras.

¿Qué le pasó a Andrea Escalona en el programa Hoy durante la transmisión en vivo?

Andrea Escalona se encontraba disfrutando de una dinámica divertida junto a la agrupación infantil ‘Pica Pica’, quienes interpretaron el famoso tema ‘El baile de la fruta’. Todo parecía marchar con normalidad hasta que ocurrió lo inesperado: la tela de su vestido se rompió en vivo, dejando al descubierto parte de su ropa interior y el torso.

En el video que compartió en sus historias de Instagram, se observa el momento exacto en el que la prenda comienza a abrirse. Andrea, con reflejos rápidos, se volteó para evitar que la situación se volviera más incómoda. Junto al clip, escribió con humor:

“Cuando se te rompe el vestido en vivo jajajaja”. Andrea Escalona

Este incidente no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar sobre lo ocurrido. Pero eso no fue todo, porque la conductora también decidió mostrar el detrás de cámaras en TikTok.

Andrea Escalona sufre accidente en vivo



¿Cómo reaccionó Andrea Escalona tras el accidente en vivo en Hoy?

Lejos de ocultar lo sucedido, Andrea Escalona tomó la situación con mucha gracia. En su cuenta de TikTok explicó:

“Se me rompió el vestido en pleno programa en vivo. Estoy con los Pica Pica y siento un aire colado y todo el vestido roto ¡qué vamos a hacer, Dios mío!”. Andrea Escalona

En el video se aprecia cómo una integrante del equipo de vestuario llega al rescate. Primero corta el resto de la tela dañada y luego coloca un cierre improvisado para que la conductora pudiera continuar con el programa sin mayor problema. Andrea comentó entre risas: “Voy a cambiarme y ahorita vemos qué pasará con el vestido roto”.

Finalmente, todo quedó solucionado en cuestión de minutos, y Andrea cerró el momento diciendo:“Miren, aquí no pasó nada”.

Andrea Escalona sufre accidente en vivo en HOY

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos usuarios bromearon sobre la talla del vestido:



“Por querer meterse en la talla que no corresponde”

“Eso pasa cuando nos aferramos a la talla extra chica”.



Otros, en cambio, aplaudieron la rapidez del equipo de vestuario:



“Felicidades para las chicas que lo solucionaron rápido, pensé que le pondrían otro vestido”.

Así fue el accidente de Andrea Escalona en vivo: