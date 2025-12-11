Bad Bunny sufre caída en pleno concierto en Ciudad de México; esta fue su reacción: VIDEO
Durante su reciente presentación en el Estadio GNP Seguros en CDMX, Bad Bunny causó preocupación al sufrir un accidente en pleno escenario.
Bad Bunny regresó a México con todo. Con el Estadio GNP Seguros totalmente lleno y una producción de primera, el pasado miércoles 10 de diciembre, el boricua dio inicio a la serie de conciertos que tiene programados en Ciudad de México.
Si bien el show contó con una excelente organización, no estuvo exento de momentos inesperados. Y es que Bad Bunny sufrió un accidente en pleno escenario. Te contamos qué pasó y cómo se encuentra el cantante.
¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la CDMX este 2025?
Como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’, Bad Bunny incluyó varias presentaciones en México, específicamente en la capital del país. El cantante programó un total de ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Aquí te dejamos las fechas:
- Miércoles 10 de diciembre: 21:00 horas.
- Jueves 11 de diciembre: 21:00 horas.
- Viernes 12 de diciembre: 21:00 horas.
- Lunes 15 de diciembre: 21:00 horas.
- Martes 16 de diciembre: 21:00 horas.
- Viernes 19 de diciembre: 21:00 horas.
- Sábado 20 de diciembre: 21:00 horas.
- Domingo 21 de diciembre: 21:00 horas.
Los boletos se agotaron rápidamente. Las entradas tenían un costo de entre mil pesos y casi 30 mil pesos, dependiendo de la zona escogida.
¿Qué le pasó a Bad Bunny durante su primer concierto en CDMX?
Como se mencionó anteriormente, el concierto de Bad Bunny del pasado 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros contó con una organización de primera, lo que permitió a los miles de asistentes disfrutar de un gran espectáculo.
No obstante, un incidente dentro del mismo provocó mucha preocupación entre los fans. Y es que, mientras interpretaba su tema ‘Efecto’, se cayó encima de ‘la casita’, una estructura que el artista añadió en sus más recientes presentaciones y que se ha convertido en algo característico.
Tras el incidente, el llamado ‘Conejo malo’ se queda sentado por unos momentos, viendo al público mientras la música sonaba. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores, pues el cantante se levantó poco después y instó al público a seguir con el ánimo al máximo.
“México con la mano arriba. Mano arriba”
Por supuesto, el video del momento se hizo viral en redes sociales y sus seguidores, tras ver que no había pasado nada, hicieron bromas sobre el tema y le recomendaron tener mucho cuidado.
@unitel.bo Bad Bunny sufrió una leve caída durante su primera noche de concierto en México. El incidente ocurrió cuando estaba arriba de “la casita” #Unitel #Farándula #BadBunny #LaCasita ♬ sonido original - UNITEL BOLIVIA
¿Qué canciones interpretará Bad Bunny en los conciertos que dará en CDMX este 2025?
Bad Bunny interpretará éxitos de su más reciente álbum, ‘Debi tirar más fotos’, así como algunas canciones de sus discos, ‘Un Verano Sin Ti’ y ‘YHLQMDLG’. Este es el setlist oficial:
- Callaita
- Pitorro de coco
- Weltita
- Turista
- Baile inolvidable
- Nueva Yol
- Veldad
- Titi me pregunto
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- Voy a llevarte para PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichival
- Yo perro sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Mónaco
- Caro (canción exclusiva)
- Café con ron
- Ábreme paso
- Ojitos lintos
- La canción
- Bokete
- Dakiti
- El apagón
- DTMF
