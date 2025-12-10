Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, responde críticas tras abrir concierto de Dua Lipa en CDMX ¿le vale?

Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, se convirtió en tendencia tras abrir el concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros en CDMX. Miles de asistentes presenciaron su debut en un escenario masivo, y las redes sociales explotaron con comentarios divididos. ¿Fue nepotismo o talento? Aquí te contamos todo.

Bu Cuarón hija de Alfonso Cuarón es criticada tras presentarse en el show de Dua Lipa. / Redes sociales

¿Qué pasó con Bu Cuarón en el concierto de Dua Lipa en CDMX y por qué causó tanta polémica?

La aparición de Bu Cuarón como artista invitada en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México tomó por sorpresa a los miles de asistentes reunidos en el Estadio GNP Seguros. La cantante fue confirmada como telonera el mismo día del show, lo que generó sorpresa entre los fans que no esperaban acto previo al espectáculo estelar. Desde que pisó el escenario acompañada por su hermano y productor, Olmo Cuarón, las reacciones no tardaron en estallar.

En redes sociales comenzaron a circular videos de su presentación, alimentando una oleada de comentarios divididos. Algunos celebraron que una artista tan joven tuviera la oportunidad de abrir un concierto internacional de tal magnitud, destacando que su sonido electrónico y alternativo le daba un toque fresco al inicio del evento. Pero la mayor parte de los mensajes se inclinó hacia el lado crítico.

Palabras como “nepotismo” y “privilegio” dominaron la conversación. Usuarios cuestionaron si su participación se debía a su talento o al apellido que porta, mientras que otros se detuvieron exclusivamente en su manera de cantar, señalando que su pronunciación sonaba “rara”, “forzada” o “fuera de lugar”. En pocas horas, el nombre de Bu Cuarón ya figuraba entre las principales tendencias de México.

¿Qué dijo Bu Cuarón tras las críticas por abrir el concierto de Dua Lipa en CDMX?

Tras ver la magnitud de los comentarios, Bu decidió no quedarse callada. A través de Instagram publicó un video demostrando una parte de sus habilidades vocales y escribió un mensaje donde reconoció haber leído todo lo que circulaba en redes. Para ella, la experiencia significó un momento clave en su carrera, algo que quiso aclarar personalmente ante la avalancha de cuestionamientos.

Uno de los comentarios más compartidos fue una sugerencia que una usuaria le hizo: que cantara en inglés porque su acento afectaba su interpretación. Bu respondió explicando que su forma de hablar proviene de su ascendencia europea, asegurando que es “mitad italiana”, lo cual aclararía la raíz de su pronunciación particular.

A esto se sumó la polémica por la aparente falta de preparación. La cantante reveló que la invitación para abrir el concierto llegó solo dos días antes del evento. Pero además confesó que viajó a la Ciudad de México esa misma mañana, enfrentando jet lag al momento de subirse al escenario.

“Porque llegué esa mañana con jetlag, porque no supe hace dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones, fue mi primer estadio y solo quiero mejorar” Bu Cuarón

La polémica no paró y aunque las críticas ardieron, en redes aseguraron que al menos sabe que no fue su mejor presentación.

¿Quién es Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón criticada por abrir el show de Dua Lipa?

Tess Bu Cuarón, nacida en Londres en 2003, es hija del cineasta Alfonso Cuarón y de la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani. Con un trasfondo completamente internacional, comenzó su camino en la música en Italia, donde estudió piano y formación clásica en un conservatorio durante siete años.

Aunque su apellido es uno de los más reconocidos en la industria cinematográfica, Bu Cuarón ha intentado construir su carrera desde un enfoque propio. Su propuesta mezcla sonidos electrónicos, influencias alternativas y una estética muy personal en la que su hermano Olmo es pieza clave como productor y músico. Su EP más reciente, “Drop by when you drop dead”, refleja una apuesta por lo experimental y lo atmosférico.