Hija de Alfonso Cuarón,recibe fuertes críticas tras abrir el show de Dua Lipa; él reacciona: VIDEO

El pasado viernes, Bu Cuarón, cantante y compositora e hija de Alfonso Cuarón, se presentó como telonera del concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP, Ciudad de México. Bu se presentó en compañía de su hermano el también músico Olmo Cuarón en El cierre del Radical Optimism Tour de la cantante británica.

¿Cómo fue la presentación de Bu Cuarón en el concierto de Dua Lipa?

Lo que pintaba para ser una de las noches más importantes en la corta carrera musical de Bu Cuarón terminó por desatar una ola de críticas en redes sociales. Asistentes al concierto cuestionaron su desempeño, alegando que presuntamente habría cantado desafinada, que sus letras no se entendían y que su propuesta no estaba a la altura para abrir el show de una artista del calibre de Dua Lipa.

Las críticas hacia la joven de 22 años fueron especialmente duras: no solo cuestionaron su talento, sino que muchos usuarios la acusaron de haber llegado al escenario gracias a la presunta influencia de su padre, sugiriendo supuesto nepotismo en su papel como telonera del concierto de Dua Lipa.



“Apoyo hay mucho. Talento es lo que falta.”

“Nepotismo en su máxima expresión”.

“¿Hacer películas no te gustaría?”

“Alfonso Cuarón es el próximo Pepe Aguilar. Nunca lo imaginé.”

“Pídele una disculpa a Dua, no se merecía tus berridos.”

“Después de un ridículo mundial.”

“No hate, pero todo eso es gracias a tu papá. No has tenido que chingarle como debe ser; todo te lo han puesto en bandeja de plata.”

Bu Cuarón hija de Alfonso Cuarón es criticada tras presentarse en el show de Dua Lipa. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Alfonso Cuarón a la presentación de su hija en el show de Dua Lipa?

En medio de la ola de comentarios negativos hacia Bu Cuarón, Alfonso Cuarón aprovechó la publicación de su hija —en la que agradecía a Dua Lipa y a su equipo por invitarla a abrir el show— para mostrarle su apoyo. El cineasta hizo caso omiso a las críticas y simplemente escribió: “Felicidades, Bu y Olmo”.

Hasta el momento Bu Cuarón no ha reaccionado a los comentarios negativos tras su presentación. Su único mensaje fue dedicado a Dua Lipa.

“Thank you Dua.Tocar en el estadio GNP siempre ha sido uno de mis sueños más grandes, ayer se volvió real…Gracias a Dua Lipa y a todo el equipo por invitarme a abrir el último concierto de tu gira”, dijo Bu Cuáron.

¿Quién es Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón criticada por abrir el show de Dua Lipa?

Tess Bu Cuarón, nacida en Londres en 2003, es hija del cineasta Alfonso Cuarón y de la actriz y periodista italiana Annalisa Bugliani. Con un trasfondo completamente internacional, comenzó su camino en la música en Italia, donde estudió piano y formación clásica en un conservatorio durante siete años.

Su estilo se inclina hacia el indie pop moderno con toques electrónicos, combinando inglés, español y un sonido cosmopolita. Su EP más reciente, “Drop by when you drop dead”, refleja una apuesta por lo experimental y lo atmosférico.

Olmo Cuarón —músico y constante colaborador de Bu— ha trabajado como productor en varios de sus proyectos.

