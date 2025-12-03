Gloria Trevi anuncia su próximo show en el 2026, pero ¡Solo habrá uno! La cantante aclara el motivo

La cantante Gloria Trevi viene más preparada que nunca y lo demostró hoy 2 de diciembre, cuando convocó a la prensa en Los Ángeles, California, para dar una noticia que dejó a todos con la boca abierta: su próximo show será único e irrepetible.

Cabe destacar que este anuncio coincide con el regreso de Sergio Andrade a la música, ya que el pasado 25 de noviembre reveló que hoy, 2 de diciembre, se estrenaría su nuevo material discográfico. El álbum lleva por nombre ‘La luna no ha cambiado nada’ y promete dar mucho de qué hablar.

Sergio Andrare “Viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones: 11 cantadas, una instrumentas, que es la que más me gusta, por cierto y está realmente de una forma hecho que ustedes van a poder sentir ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia”

Gloria Trevi

¿Cuándo y dónde será el concierto de Gloria Trevi en Los Ángeles?

Se trata de ‘Live Celebration’, un performance que se presentará en BMO Stadium el 28 de febrero del 2026, donde Gloria Trevi prometió muchas sorpresas y diversión que dejarán con la boca abierta al público.

“Nos juntamos aquí (en el BMO Stadium) para anunciarles que voy a tener un concierto precisamente en este estadio. El cual será el 28 de febrero con el objetivo de celebrar el día del amor y la amistad”.

Gloria Trevi en BMO Stadium

¿Qué sorpresas promete Gloria Trevi en su show ‘Live Celebration’?

Gloria Trevi adelantó que su show no será un concierto cualquiera, sino una fiesta explosiva llena de energía y emociones. La cantante lo describió como una celebración única:

“También celebraremos mi cumpleaños y el ser latinos. Haremos una pachanga de vida. Los gringos verán cómo celebra la raza latina. Vamos a terminar con mucha energía y guarapetos (ríe). Habrá sorpresas, lágrimas y fiesta. La pasaremos a todo dar”, dijo la cantante.

Gloria Trevi anuncia show en BMO Stadium

¿Qué mensaje quiere transmitir Gloria Trevi con su show “Live celebration” en Los Ángeles?

Gloria Trevi no ocultó su entusiasmo y dejó claro el mensaje que quiere transmitir con este show:

“Estoy súper emocionada porque en estos momentos, hablando mundialmente, es importante hacer presencia latina en el mundo. Hacerla de una manera positiva y sentirnos orgullosos de nuestras raíces, música, celebraciones y costumbres”, expresó con firmeza.

Además, la cantante presentó la ficha oficial del evento y pidió a los medios que la compartan para que la noticia llegue a todos los rincones:

Gloria Trevi “Esta ficha se las estamos presentando por primera vez para que lo compartan con toda la gente que nos ve en redes sociales. Un beso muy grande para todo el público que nos ve, no solo en LA, sino en cualquier parte del mundo”

¿Por qué Gloria Trevi solo tendrá un concierto en Estados Unidos en 2026?

La intérprete de Pelo suelto aclaró el motivo detrás de su decisión: en 2026 no habrá gira en Estados Unidos, solo un concierto único en Los Ángeles. ¿La razón? Gloria Trevi confesó que se enfocará en nueva música y proyectos secretos que prometen sorprender.

Gloria Trevi “Solamente habrá un concierto en el año 2026 en Estados Unidos, porque traigo una agenda bastante fuerte con respecto a la música nueva que tengo planificada hacer para el año que entra. Ya llegará el momento de platicarles. Por lo pronto les adelanto que estaré en campos de composición, producción y grabación. No solo es un álbum, son varios proyectos musicales. En el 2026 no habrá tour en EU. Les quedará la cruda para todo el año. Así se reponen (ríe)”.

“Obvio habrá sorpresas. Sin embargo, no se las diré. Estoy segura de que se sorprenderán. Este show será irrepetible”, concluyó.

Gloria Trevi conquistó al públic de Chile, Perú, Bogota y Venezuela. / Cortesía de Gloria Trevi

¿Cómo conseguir boletos para Gloria Trevi en Los Ángeles?

El concierto en Los Ángeles está previsto para el sábado 28 de febrero de 2026. Los boletos para el concierto en el BMO Stadium saldrán a la venta al público general el 5 de diciembre de 2025.

Puedes adquirir tus entradas a través de los siguientes canales oficiales: