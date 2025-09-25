Gloria Trevi y Mary Boquitas se reconcilian después de dos décadas de enemistad, según Javier Ceriani

El 23 de septiembre de 2025, Javier Ceriani sorprendió a sus seguidores al revelar en su canal de YouTube una posible reconciliación entre dos figuras emblemáticas del escándalo que involucró a Sergio Andrade: Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas.

A más de dos décadas de haber terminado su amistad tras el mediático proceso judicial que ambas enfrentaron en los años 2000, las artistas podrían estar listas para retomar el contacto y cerrar viejas heridas.

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la reconciliación de Gloria Trevi y Mary Boquitas?

De acuerdo con Ceriani la reconciliación se habría dado de manera reciente y se originó a raíz de la negativa de Raquenel Portillo a testificar en contra de Gloria Trevi en el litigio que la cantante mantiene contra una televisora en Estados Unidos.

Este gesto habría generado un acercamiento inesperado entre ambas, lo que para Ceriani constituye una “alianza explosiva” dentro del complicado panorama legal que rodea a las dos figuras.

El conductor mostró en su canal capturas de pantalla donde se observa que Gloria Trevi y Mary Boquitas se siguen mutuamente en Instagram, un detalle que para muchos confirma el restablecimiento de su vínculo personal y profesional.

“Nadie se imagina, se van a quedar helados. Lo que nunca me imaginé, las conozco a las dos. Son dos mujeres que se acaban de reconciliar, acaban de amigarse y van por una reconciliación pública muy pronto” comentó Ceriani.

Javier Ceriani destapa reconciliación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gloria Trevi, Mary Boquitas y Sergio Andrade?

La historia entre Gloria Trevi, Raquenel Portillo mejor conocida como Mary Boquitas y Sergio Andrade es uno de los escándalos más conocidos de la música mexicana de los años 90 y está llena de polémica, acusaciones legales y controversia mediática.

Sergio Andrade era un productor musical muy influyente en México durante los 80 y 90. Se le acusó de manipular y abusar de jóvenes artistas a su cargo, usando su poder para controlar sus carreras y vidas personales.

Gloria Trevi empezó su carrera bajo la tutela de Sergio Andrade. Con él grabó sus primeros éxitos y se convirtió en un fenómeno de la música pop en México y Latinoamérica. Sin embargo, su relación con Andrade no fue solo profesional sino personal.

Hubo abuso hacia varias artistas jóvenes, incluida Trevi y Mary Boquitas.

¿Qué cargos enfrentaron Gloria Trevi y Raquenel Portillo en el caso de Sergio Andrade?

Años después, Gloria Trevia y Mary Boquitas fueron señaladas como cómplice de algunas de las prácticas de Andrade, incluyendo la manipulación de jóvenes y menores bajo su control.

En 2000, la historia estalló en México y Estados Unidos cuando surgieron denuncias graves contra Andrade por violaci.., corrupción de menores y explotación se... Gloria Trevi, Mary Boquitas y Andrade fueron arrestados en Brasil en relacionados con explotación y corrupción de menores.

Aunque ambas fueron exculpadas y liberadas en 2004, sus caminos se separaron desde entonces. La distancia y el silencio marcaron más de 20 años de su relación, hasta este 2025, cuando todo indica que la comunicación entre ellas se ha reactivado.

