Gloria Trevi, tras 25 años de haber sido exonerada y absuelta, ¡no la dejan en paz! pero es ¡Inquebrantable!

Tras la polémica surgida hace una semana respecto a que el abogado y juez Javier Pineda Sola no contaba con cédula profesional cuando dictaminó la exoneración y absolución de Gloria Trevi hace 25 años, conversamos con una persona que conoce del tema y nos explicó que, en aquel entonces, en Chihuahua no era obligatorio contar con dicho documento. Además, aseguró que no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito.

¿Qué se dice sobre que Gloria Trevi fue absuelta por un juez sin cédula?

“Hablamos de 2004 o 2005. Los requisitos para ser juez en el Poder Judicial eran que tuvieran título de abogados, no necesariamente cédula para tener trabajo”.

De acuerdo con nuestra fuente, según la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado vigente en ese momento, algunos de los requisitos para litigar en los juzgados de Chihuahua eran: “No tener antecedentes penales ni policiacos, contar con buena reputación, tener más de 30 años y título de licenciado en Derecho. Así que todo fue legal. El juez Pineda es súper respetado en Chihuahua, con una carrera en innovación. El señor tiene toda la capacidad para impartir justicia en este caso y en todos los que hizo”.

Sobre el fallo del juez Javier Pineda, donde declaró que Gloria y María Raquenel no eran penalmente responsables, dijo: “Se hizo todo apegado a derecho, sobre todo porque todavía no existían leyes en materia de perspectiva de género, en derechos de la mujer y en igualdad de género, como las que tenemos ahorita. Se determinó que todas las mujeres, desde Gloria hasta Karina Yapor, fueron víctimas de los 4 tipos de violencia que existen: Física, psicológica, económica y emocional, por parte de Sergio Andrade. Para mí, quien perdió más fue Gloria, porque es la más talentosa, la que conecta con el público. Tras 25 años, el tiempo pone a cada uno en su lugar”.

¿Por qué esta información sobre el caso de Gloria Trevi sale a la luz 25 años después?

Señaló por qué considera que después de tantos años sacan a la luz el tema de la cédula y podría reabrirse el caso: “Gloria Trevi se ha convertido en una figura con un enorme peso comercial dentro de la industria del entretenimiento. Esa visibilidad hace que muchos quieran capitalizar su nombre. En este contexto, algunos medios de comunicación recurren a rumores o información no verificada, lo que puede generar confusión entre la audiencia”.

“Gloria ha sido objeto de críticas, envidia y ataques por parte de detractores que, en ocasiones, difunden noticias falsas o especulaciones sin sustento, lo que contribuye a un ambiente de desinformación. Es una patraña, un recurso más que usan contra ella, porque la quieren ver mal. Lo único que hacen es revictimizarla”.

¿Existe la posibilidad que el caso de Gloria Trevi se reabra?

Nos comentó que no hay ninguna posibilidad de que se pueda reabrir el caso de Gloria Trevi. “Es cosa juzgada. No lo permite la constitución. No lo permite el principio que dice: ‘No se puede juzgar a nadie 2 veces por el mismo delito’. Estos hechos fueron desahogados en un juzgado. Karla de la Cuesta y Marlene Calderón salieron absueltas, con esos mismos criterios. El juez se adelantó a los tiempos y logró dictar una sentencia con perspectiva de género”.

Al preguntarle su opinión sobre que algunas chicas, como Marlene Calderón, que ha dicho que tanto ella como Gloria son inocentes y en sus redes sociales dan la cara y aseguran lo contrario: “Ellas tienen un plan, tienen un dictador. Gloria también fue una víctima. Conozco a personas cercanas a Marlene y su mamá, y me contaron que Marlene contaba que Gloria se echaba la culpa para tener un poco de margen de no agresión de este psicópata de Sergio Andrade hacia las demás chicas”.

“Marlene es una malagradecida, porque Gloria y su marido la han apoyado, la ayudaron económicamente para la enfermedad de su hijo. Le pagaron la mayor parte del tratamiento y los gastos funerarios. En otro momento les volvió a pedir apoyo, porque se había encontrado unas bolitas en un seno y la ayudaron para que se checara. Esa vez, gracias a Dios, no fue cáncer. Se siguen aprovechando de Gloria y luego le dan la espalda hablando mal ella y diciendo puras mentiras”.

¿Por qué hay chicas que aún mencionan el nombre de Gloria Trevi?

Finalmente, comentó que otras chicas usan el nombre de Gloria Trevi para su beneficio, como Karla de Cuesta, Liliana Regueiro y Aline Hernández, quienes siempre han querido igualarla.

“A través de los años, veo que lo que más les ha funcionado es mencionar a Gloria con este tema y lo hacen de manera sistemática. Tienen la intención de seguir lucrando con una cosa que ya fue juzgada y revictimizar a una persona a quien no respetan. Ahí tienes a Karla de la Cuesta, que sacó un libro en el que habla de Gloria. Eso es lucrar. Ellas dijeron que le tenían miedo. Si así fuera, no harían lo que hacen. Lo hacen porque Gloria nunca se ha defendido. Le tienen envidia. Desean ser como ella y lo que tiene. Todos nos hemos reconstruido de acuerdo con las circunstancias. Gloria las ha respetado siempre. ¿Por qué no cuentan qué pasó con el dinero de Gloria, a dónde viajaron, qué compraron, qué propiedades? Ellas se pusieron de acuerdo con Sergio Andrade para vaciarle los frutos de su trabajo. Ellas eran quienes no la dejaban hablar con nadie y la tenían aislada. El único culpable es Sergio Andrade. El que hizo todo”.

¿Qué opina el abogado Carlos Maceo Acevedo sobre el caso de Gloria Trevi?

“En Chihuahua, para ejercer como juez solo se requiere contar con el título de licenciado en Derecho. La cédula profesional es obligatoria únicamente para litigar como abogado postulante, no para la función jurisdiccional, es decir, de juez ”.



”. “La sentencia que absolvió de manera definitiva a la señora Gloria Trevi fue confirmada en segunda instancia. Es decir, por un Tribunal de Apelación. Es cosa juzgada y no puede reabrirse: La Constitución prohíbe ser juzgado 2 veces por los mismos hechos . El caso está prescrito conforme a la legislación aplicable”.



. El caso está prescrito conforme a la legislación aplicable”. “ Cualquier intento de reactivar este asunto carece de base jurídica y vulnera principios de seguridad jurídica . Es ilógico lo que pretende decir esta señora. Lo peor es que solo confunde a la opinión pública y eso no se vale”.



. Es ilógico lo que pretende decir esta señora. Lo peor es que solo confunde a la opinión pública y eso no se vale”. “Solo para precisar: La normatividad aplicable en Chihuahua establece que para ejercer la función jurisdiccional se requiere título de licenciado en Derecho. La cédula profesional es exigible para el ejercicio de la abogacía, no para desempeñar el cargo de juez ”.



”. “La sentencia absolutoria en favor de Gloria Trevi fue confirmada en segunda instancia y adquirió autoridad de cosa juzgada. Además, el asunto se encuentra prescrito, lo que hace jurídicamente imposible su reapertura ”.

