El arquitecto Manuel Treviño Cantú, padre de Gloria Trevi, es el encargado de crear la escultura de la Virgen de la Misericordia más grande de Latinoamérica.

El arquitecto Manuel Treviño Cantú está cumpliendo un sueño más en su trayectoria profesional: fue elegido para realizar la Virgen de la Misericordia más grande de Latinoamérica, proyecto que desarrollará en colaboración con la escultora Elizabeth Pesquera. Ambos se declararon muy emocionados por la distinción y el reto que representa esta obra.

Gloria Trevi al lado de su papá, el arquitecto Manuel Treviño Cantú. / Redes sociales

¿Dónde será instalada la escultura de Virgen de la Misericordia más grande de latinoamérica que hace el papá de Gloria Trevi?

La escultura tendrá 33 metros de altura y será instalada en el Santuario del Chorrito, ubicado en el ejido El Chorro, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Su inauguración está prevista para el 12 de diciembre.

El próximo 3 de diciembre se trasladarán los ojos de la figura para ser colocados en la cabeza de la virgen, piezas que fueron previamente bendecidas por el Santo Pontífice León XIV.

Hace unos días comenzaron a colocarse los primeros cimientos de esta majestuosa escultura, y la construcción avanza en tiempo y forma durante su primera etapa. El objetivo es que todos los feligreses de la comunidad puedan admirar y sentirse acogidos por esta obra monumental.

Gloria Trevi con su papá, el arquitecto Manuel Treviño Cantú. / Redes sociales

¿A qué se dedica el papá de Gloria Trevi?

Manuel Treviño Cantú ha construido una destacada carrera tanto en la arquitectura como en el ámbito público. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). Es una figura muy apreciada en Ciudad Victoria y en todo el estado de Tamaulipas, al grado de que en diversas ocasiones se le ha propuesto como candidato a la presidencia municipal de Victoria, aunque ha declinado dichas ofertas.

Además, Treviño Cantú es padre de Gloria Trevi, una de las artistas mexicanas más influyentes a nivel internacional, reconocida por el impacto y la calidad de sus espectáculos, comparables con los de figuras internacionales.