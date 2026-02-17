Actriz de Doménica Montero creyó vivir una relación perfecta, pero llegó traición y ¡un terrible diagnóstico!

Antes de comenzar las grabaciones de Ellas soy yo, Gloria Trevi, proyecto que la catapultó a la fama, Regina Villaverde, de 20 años, vivió momentos complicados que le llevaron a tomar ansiolíticos. Te contamos en exclusiva en este martes de TVNotas.

De la ilusión al diagnóstico: Regina Villaverde habla del golpe emocional que la marcó. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Regina Villaverde?

La actriz Regina Villaverde compartió que fue diagnosticada con ansiedad tras atravesar una ruptura con quien consideraba su primer gran amor. Relató que vivió esa relación con la idea de un futuro en común, pero al enterarse de una infidelidad experimentó un impacto emocional que afectó su vida cotidiana.

“Me diagnosticaron ansiedad a raíz de un problema personal con mi primer novio. Sentí que era el amor de mi vida y que nos íbamos a casar. Estuve muy enamorada. Creí que la relación era perfecta, pero me fue infiel. No podía levantarme de la cama y sentí que me moría. En ese instante pensé: ‘¿Cómo le voy a hacer? Estoy en un punto de mi vida donde tengo que prepararme’”, dijo la actriz durante una entrevista con TVNotas.

Regina Villaverde enfrentó ansiedad tras descubrir infidelidad en su primera relación. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad que identificó Regina Villaverde?

Regina Villaverde, actriz de Doménica Montero, habló de los síntomas que le anunciaron que algo no estaba bien: “Me sentía muy cansada. No importaba que comiera bien o intentara descansar, simplemente ya no podía más. Todo el tiempo me sentía agotada mentalmente. No quería convivir con nadie. Actualmente sé cómo controlarme. Únicamente la ansiedad se detona en situaciones fuertes. Afortunadamente, he aprendido a manejar los problemas y a cuidar mi salud mental. Ya no me altero y no necesito medicamentos”.

Buscó ayuda profesional para no volver a caer con personas narcisistas. “Lo traté en terapia. Estuve en ese mismo círculo vicioso con personas iguales. No entendía por qué no llegaba gente diferente a mi vida. La terapia me ayudó a darme cuenta de que yo era la que atraía a hombres así”.

Sin embargo, Regina Villaverde ya los tiene identificados... “Los detecto fácilmente cuando te dicen que eres el amor de su vida o cosas como: ‘Nunca había conocido a alguien como tú, eres perfecta’. Desde ese momento en el que se ‘mueren’ por ti, ¡es señal de que debes correr!”.

Finalmente, la actriz nos dijo que ha sido importante darse un espacio y disfrutar de su soltería. “Ahora ya sé qué es lo que quiero y lo que no en una relación. Aclaro: No estoy buscando nada con nadie”.

Regina Villaverde contó que su primera historia de amor terminó en traición y en un diagnóstico de ansiedad. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Regina Villaverde?

La actriz Regina Villaverde nació el 12 de septiembre de 2005 en la Ciudad de México.

La hemos visto en proyectos como Ellas soy yo, Gloria Trevi (2023), El amor no tiene receta (2024), Me atrevo a amarte (2025) y Doménica Montero

Su actuación de la versión joven de Gloria Trevi en la serie biográfica de la cantante sorprendió a los espectadores y desde ese momento creció su popularidad.

Cuenta con 126 mil seguidores en Instagram y 108.1 mil en TikTok.

