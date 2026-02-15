Jessica Segura revela un secreto de su participación en Teresa que casi la deja fuera de la telenovela

Jessica Segura reveló un secreto de su carrera y es que grabó escenas de la telenovela Teresa mientras tenía una fractura. La actriz explicó que este accidente casi la deja fuera de la telenovela. Te contamos todos los detalles.

Jessica Segura desafió el dolor para grabar Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Jessica Segura en Se vale?

Jessica Segura sufrió un accidente durante una de las dinámicas del programa Se vale. La actriz explicó que la caída provocó varias lesiones, incluyendo la nariz y la mano, aunque señaló que una muñequera le ayudó a evitar daños mayores.

“Me caí, me rompí toda la mauser; me rompí la nariz en cinco. Se me desprendió toda la mano, pero por suerte traía muñequera”, dijo durante una entrevista con Yordi Rosado.

La actriz agregó que “yo la pedí de suerte (la muñequera) porque tenía que pasar un pasamanos y soy de las que les duele mucho la mano. Dije: '¿No tienen guantes? Tenemos una muñequera’. Bendito sea Dios, mira cómo me cuida, que literalmente la mano que cayó primero era la de la muñequera. Si no, me dicen que hubiera sido una fractura expuesta”.

Grabaciones de Teresa: Jessica Segura y las escenas con fracturas. / Foto: Redes sociales

Jessica Segura grabó escenas de Teresa con fractura

Jessica Segura dio vida a Rosita, la hermana menor de Teresa, interpretada por Angelique Boyer, y tuvo que continuar con las grabaciones de la telenovela Teresa a pesar de sufrir una fractura en la mano. La actriz relató que, aunque ya se había contemplado la posibilidad de usar una doble, la producción decidió que ella realizara todas sus escenas, lo que implicaba enfrentar el dolor y las limitaciones físicas mientras interpretaba a la hermanita gimnasta de Teresa.

“Yo tenía que grabar al otro día Teresa, no tenía llamado. Me ponen: ‘Oh, no me vayan a enyesar porque me van a matar. Estoy en secuencia’. Yo era la hermanita de Teresa, era gimnasta. En ese momento dije: ‘Bueno, fue la mano’. Iba a tener, ya se había hablado, yo tenía una doble. No era tan sencillo. Tenía un chorro de cosas rotas en mi cuerpo y cuando me paro de la cama y se me acaba la magia, era un dolor vivir”, dijo la actriz.

Sobre las indicaciones del equipo de producción, Segura explicó que le recordaron las limitaciones de tiempo y logística: “Minutos antes habla el productor conmigo y me recordó a toda mi parentela y la que está por nacer. Que si pudiera te sacaba de la novela, pero no tengo tiempo, pero no te voy a poner tu crédito ni tu carta de vestuario. Además de que estaba jodidísima, pues no tengo crédito en la novela, no tuve mi pago de mi carta de vestuario”.

Aun así, tuvo que cumplir con todas las escenas de gimnasia sin la ayuda de su doble, enfrentando el dolor cada tres horas: “Todas las escenas de la gimnasia eran chochos cada 3 horas porque no aguantaba la mano. Se me quitó el privilegio de tener una doble. Todas las escenas las tuve que hacer con la muñeca rota”.

Jessica Segura aseguró que la experiencia fue exigente y que cada grabación requirió coordinación con el equipo para poder cumplir con su participación en la producción, a pesar de las dificultades físicas que enfrentaba.

Fracturada y en escena: Jessica Segura no dejó Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Jessica Segura?

Jessica Segura es una actriz nacida en Ciudad de México el 22 de enero de 1983. Es reconocida por su papel de Tecla en la serie Una familia de diez, creada por Jorge Ortiz de Pinedo, y por su participación en los comerciales de Sabritas de 2012 y 2013 junto al actor cubano William Levy.

Su formación artística comenzó en la Academia de Pedro Camacho Chávez y Alberto Estrella, continuando con talleres en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas como:



Valentina

Salomé

Soñadoras

Vivo por Elena

Imperio de cristal

Velo de novia.

También estuvo en programas de comedia como Chiquilladas, Desde Gayola y Una familia de diez. Ha participado en unitarios como Mujer, casos de la vida real, Se Vale y Club Disney México.

Segura debutó en el cine con la película El tigre de Santa Julia y en 2008 participó en Quemar las naves, dirigida por Francisco Franco Alba. Además, formó parte de programas como Guerra de chistes y participó en las primeras temporadas de Una familia de diez. En su vida personal, se casó en 2013 con su pareja Mario Pazos.

