¿Sandra Itzel ya perdonó a Imanol? Actriz aclara cómo quedó su relación tras polémica con ‘Envinadas’

La polémica entre Sandra Itzel y las conductoras de ‘Envinadas’ sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales. La famosa enfureció con las presentadoras por los comentarios que hicieron con relación a su presunta relación con Imanol Landeta, quien fue su compañero en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Y es que, en un episodio del pódcast, Odemaris Ruiz, quien asistió como invitada especial, contó que el cantante ‘Iván’ la trató de conquistar, al mismo tiempo que estaba ligándose a ‘Susy’.

En respuesta, Daniela Luján, conductora del programa, dijo que había hablado con ‘Iván’ acerca del tema y este le habría dicho que ‘Susy’ era quien insistía en tener una relación con él.

Si bien no se mencionaron los nombres reales, muchos usuarios afirmaron que se referían a Imanol Landeta y Sandra Itzel, algo que fue confirmado después de que esta última se mostrara furiosa por los comentarios realizados.

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la polémica de Imanol Landeta en ‘Envinadas’?

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ se dijo muy decepcionada por la forma en la que Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura se expresaron de ella en su pódcast.

Sandra Itzel “Yo no tenía nada que ver en esa historia. Se refirieron a mí como ese ser. Me pusieron un apodo horrible, ‘Susy’. Se burlaban. Se reían. Eso está mal. Las dos partes están mal. Eso está mal. El grupito de mujeres ‘sororas’ está mal. Todas las partes están mal. Yo no tenía nada que ver en esta historia”

También negó haber tenido un romance con Imanol Landeta, asegurando que su trato siempre fue profesional durante su participación en el famoso reality de baile.

Cabe destacar que, en su momento, una fuente contó para TVNotas que la exestrella infantil trató de comunicarse con Sandra y Odemaris para “aclarar las cosas”, pero ninguna de ellas le hizo caso.

¿Sandra Itzel e Imanol Landeta se reconciliaron? Ella revela cómo quedó su relación tras polémica

En un encuentro con la prensa, la cantante admitió que Imanol ya no es su amigo. Sin embargo, dejó claro que jamás hablará mal de él o su familia.

Sandra Itzel “Yo nunca he hablado cosas que no tenga que hablar de mi compañero. Yo nunca voy a hablar de nadie, a menos que sea para expresar algo que a mí me sucedió. Siento que, hablar mal, es porque, deliberadamente, decides hablar mal de una persona diciendo alguna mentira”

Y agregó: “Yo siempre he manifestado que fue una gran pareja de baile. Nosotros jamás dijimos que éramos una pareja amorosa, fuera de lo laboral. Nunca sucedió. Lo que sí puedo decir que, durante el programa, hubo excesivo respeto”.

De igual forma, descartó la posibilidad de reconciliarse con el actor, pues considera que es alguien a quien ya dejó en el pasado.

“Es un tema que yo ya cerré. Literal, como todas las cosas que suceden en mi vida, yo cierro y sigo adelante con mis proyectos, con mi trabajo. Avanzando. Tuvimos una conexión indescriptible en la pista de baile, pero eso no quiere decir que hayamos sido pareja”, puntualizó.

¿Sandra Itzel sigue molesta con ‘Envinadas’?

Durante la conversación, la joven expresó que sigue molesta con las conductoras de ‘Envinadas’, principalmente porque, hasta el momento, no se han disculpado personalmente con ella.

“No las he escuchado (sus disculpas), tampoco me ha llegado una disculpa personal. Yo creo que, cuando se quiere resarcir un daño, pues se habla de manera privada. Yo estoy en la mejor disposición de platicar. No debí formar parte de la historia de ese pódcast”, resaltó.

Hasta el momento, las ‘Envinadas’ no se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de la joven. No obstante, en su momento, Jessica Segura y Mariana Botas declararon que nunca se mencionaron nombres, por lo que no entienden el enojo de la actriz.

