Daniela Luján regaña a Mariana Botas en Envinadas por la sudadera de Aldo de Nigris: ‘Deseaba tener telepatía’

Durante su paso por La casa de los famosos México, Mariana Botas protagonizó una de las polémicas más virales de la temporada: la famosa “sudadera” de Aldo de Nigris. La actriz fue señalada por negarse a devolver la prenda al exfutbolista, con quien mostró una cercanía que no pasó desapercibida. Este detalle desató una ola de comentarios, burlas y críticas en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality.

Tras su salida, la actriz se reencontró con sus compañeras del pódcast Envinadas, Daniela Luján y Jessica Segura, quienes no dejaron pasar la oportunidad de hablar del tema. En un tono de confianza, pero también con cierto aire de regaño, ambas señalaron directamente lo que pensaron de la forma en la que Mariana manejó la situación dentro del reality show. ¿Qué le dijeron?

Aldo de Nigris fue señalado por Mariana Botas como posible “sospechoso” del extravío de su prenda íntima. ¿Qué dijo él? / Instagram

¿Por qué Mariana Botas fue relacionada con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Durante su estancia en La casa de los famosos México, en redes vincularon a Mariana Botas sentimentalmente con Aldo de Nigris, luego de que varios televidentes notaran supuestos coqueteos entre ambos. La controversia creció cuando se supo que la actriz le pidió prestada una sudadera al exfutbolista y creador de contenido.

El gesto, que en un inicio parecía insignificante, se convirtió en tema recurrente en redes sociales, donde los usuarios señalaron que la prenda simbolizaba una especie de “confianza excesiva” con Aldo, ¡casi diez años menor que ella! Incluso, el propio Aldo bromeó con indirectas en el reality para que Mariana regresara la sudadera, algo que ella no hacía. Además, en algún momento fue captada oliendo la sudadera como si le gustará el olor de Aldo.

Esta situación fue uno de los factores que generaron la polémica entre los seguidores del programa. Finalmente, el público decidió no apoyarla en las votaciones, provocando que Mariana Botas se convirtiera en la quinta eliminada de la temporada.

Mariana Botas hace comentario sobre las sudaderas que le enviarion / Captura de pantalla

¿Qué dijeron Daniela Luján y Jessica Segura sobre la polémica de la sudadera de Aldo de Nigris?

En el capítulo especial de Envinadas dedicado al regreso de Mariana Botas, el tema de la sudadera fue inevitable. Comenzando por Daniela Luján, que con humor, le regaló a cada una de las Envinadas una sudadera en color rosado, similar a la de Aldo, posteriormente tomó la palabra y, entre risas y comentarios que parecían mitad broma y mitad reclamo, lanzó un mensaje directo a su amiga:

“No sabes cómo yo deseaba tener telepatía, devuelve ese pin… sudadera y tápate con una cobija... Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend...” Daniela Lujan

El comentario fue tomado como un regaño amistoso, pero dejó claro que dentro del círculo cercano de la actriz también se habló de su comportamiento. Jessica Segura, por su parte, respaldó el tono de humor, sumándose a las bromas que ya circulaban en internet.

El público reaccionó de inmediato a la interacción entre las tres, resaltando que, aunque se trataba de amigas, Daniela fue la más contundente al poner sobre la mesa lo que muchos espectadores habían comentado en redes.

¿Qué ha dicho Mariana Botas sobre su supuesto romance con Aldo de Nigris?

Mariana Botas ha abordado públicamente los rumores sobre un supuesto romance con Aldo de Nigris, aclarando que nunca existió una relación amorosa entre ellos. En diversas entrevistas, tras su salida de La casa de los famosos México, la actriz enfatizó que su vínculo con Aldo era estrictamente amistoso. Reconoció que, aunque él es un hombre atractivo, nunca hubo una atracción romántica de su parte. Además, expresó que la situación se salió de control y le costó el “hate” del fandom de Aldo.

Con relación a la polémica sudadera, Botas explicó que la únicamente la usaba debido al frío que se sentía en la casa y que Aldo se la prestó sin inconvenientes. Sin embargo, la situación generó controversia en redes sociales, donde se especuló sobre un posible interés romántico. Mariana pidió disculpas aclarando que no hubo intención de causar problemas.

