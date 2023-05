Mariana Botas, destrozada por la muerte de una gran amiga, rompe en llanto en Envinadas

Mariana Botas contó en ‘Envinadas’ cómo fue que le dio el último adiós a Bimba, su querida mascota.



Mariana Botas dedicó su más reciente programa ‘Envinadas’ a su querida perrita Bimba, quien perdió la vida hace unos días, razón por la cual la actriz rompió en llanto durante el programa, donde narró cómo despidió a su compañera de vida.

“Ustedes me han escrito mucho en redes, de qué pasó con Bimba, la mayoría saben que ya no está, no me gusta decir que murió porque trascendió y siempre está aquí, es algo de lo que me cuesta mucho trabajo hablar, porque Bimba significa muchas cosas en mi vida, me hace mucha falta, ella me dio tanto”, comentó Mariana Botas.

Mariana Botas confesó que Bimba estuvo a su lado durante 11 años y medio, tiempo en el cual la acompañó en momentos muy difíciles, sin embargo, padecía artritis enfermedad que empezó a deteriorar su salud, al grado que ya no podía salir a caminar.

Mariana Botas confesó que su mayor miedo en la vida, era que llegará el día de la muerte de su querida mascota. / Envinadas:YouTube

“Bimba estuvo conmigo 11 años y medio estuvo conmigo en etapas, que, si no hubiera sido por ella, estoy segura que no estaría aquí. Me dio la fuerza en la vida, hace no mucho le decía a mi mamá que tenía mucho miedo de que este día llegara, porque sentía que si Bimba moría sentía que me iba morir, era lo que más miedo tenía”.

Sin embargo, Bimba sufrió una fractura en la casa, donde el médico le informó que ya no había mucho qué hacer porque padecía osteosarcoma, un panorama nada favorable pues con esta enfermedad no le quedaría mucho tiempo de vida.

Mariana Botas le dio el último adiós

Finalmente, Mariana aceptó que, aunque hizo todo lo posible para que Bimba se recuperara, entendió que su querida perrita estaba sufriendo por lo que se despidió de ella y gracias a una coach, pudo despedirla y dedicarle un mensaje.

“Me pongo así con ella le digo gracias nena, te amo con toda mi alma, voy a estar bien, vete tranquila, le dije no sé si me escuchas, porque veía su mirada pérdida y les juro por Dios, que se incorporó y me vio fijamente a los ojos y fue como claro que te escucho”, expresó Mariana Botas sobre la difícil experiencia.

Mariana Botas dedicó su más reciente programa ‘Envinadas’ a su querida perrita Bimba. / Facebook: Mariana Botas

Sin embargo la actriz aseguró que se encuentra aceptando la pérdida de su querida perrita, si bien reconoce no ha sido fácil, intenta seguir adelante con el recuerdo de su mascota.