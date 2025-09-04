Joanna Vega Biestro apoya a Mariana Botas y señala a Alexis Ayala: “sí es agresivo”

“La casa de los famosos México” sigue generando controversia, no solo en redes sociales, sino también en los programas de televisión. Conductores como Joanna Vega Biestro, de “Sale el sol”, apoyó que Mariana Botas se mantuviera firme respecto a su opinión sobre Alexis Ayala.

¿Qué molestó a Mariana Botas de Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Mariana Botas expresó en “La casa de los famosos México” que sentía que Alexis Ayala le faltó el respeto al decirle que hablar con ella era como hablar con un pez.

“No hemos podido platicar por contigo es como hablar con un pez: nada, nada, nada. Si voy a tener un vacío de ideas, prefiero que sea un vacío de tu presencia, Marianita, pero fuera del juego te respeto”.

Mariana Botas interpretó este comentario como una falta de respeto y una forma de menospreciar su inteligencia. Sin embargo, en la última gala de nominación, le reclamó directamente a Alexis sentirse ofendida, una situación que no estaba dispuesta a permitir.

¿Qué dijo Joanna Vega Biestro sobre Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

A su salida, Mariana Botas reafirmó su postura y dejó claro que no le gustó el comportamiento de Alexis Ayala, no solo hacia ella, sino también hacia otras compañeras de su cuarto Día.

La conductora Johanna Vega-Biestro de “Sale el sol” aseguró estar de acuerdo con Mariana:

“Qué bueno que se mantenga firme, porque aunque muchos lo defiendan y digan que estamos atacando, Alexis sí ha sido agresivo, y no solo con mujeres. No es un tema de género; en general, fue con Priscila, con Mariana, con Shiky y con Facundo”, comentó Joanna Vega Biestro.

Ana María Alvarado coincidió: “Mariana podría decir que es por el personaje que está representando, pero en la casa no se representan personajes; sale la verdadera personalidad. No puedes sostener todo el tiempo un personaje”.

Alexis, por su parte, lo reconoció en una cena: “Yo vine a hacer el villano”. Como cuando le dijo a Facundo: “Te voy a llevar al callejón”. Todo mundo sabe que es madrazo… Pues cuando Facundo le reclamó, él dijo: “Yo nunca dije madrazos, tú lo interpretaste así”, y así ha sido siempre.

¿Qué polémicas ha proganizado Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala ha tenido algunos ronces con varios habitantes de “La casa de los famosos México”.

Alexis Ayala le dijo a Mariana que “hablar con ella era como hablar con un pez: nada, nada, nada”, lo que fue percibido como un desprecio a su inteligencia y generó que ella lo confrontara.

Durante una dinámica, Alexis le dijo “quítate” a Elaine Haro. Ninel Conde

Durante los posicionamientos, Alexis adoptó un tono fuerte con Priscila y le lanzó comentarios como que debía ser muy valiente para estar en la casa “sin ser famosa”, además de decirle que no tenía nada que decirle más que “lalala lalala”, lo cual fue percibido como insulto.

Mantuvieron enfrentamientos verbales y gritos durante varias dinámicas, generando tensión dentro del grupo. Uno de ellos fue cuando él gritó mientras jugaban un futbolito.

Cuando Facundo cuestionó si su comentario a Priscila Valverde era una forma de “tontearla”, Alexis respondió gritando: “No pongas palabras en mi boca que yo no dije”, aumentando la confrontación.

