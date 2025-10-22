Abelito rompe el silencio: ¿Aranza Salazar, su novia, tuvo un pasado turbio? ¿No habrá boda?

Abelito finalmente rompió el silencio y reveló a qué se dedica su novia, Aranza Salazar, poniendo fin a las especulaciones que habían generado diversas polémicas en redes sociales y medios de espectáculos. Tras semanas de rumores sobre su relación y el supuesto misterio que rodeaba la profesión de su pareja, el influencer decidió aclarar todo, compartiendo detalles que sorprendieron a sus seguidores y que, sin duda, darán de qué hablar en el mundo del entretenimiento.

Abelito sobre el trabajo de Aranza Salazar y cómo llevan su noviazgo. / Foto: FB/La casa de lo famosos México

La polémica de la profesión de Aranza Salazar, novia de Abelito

Javier Ceriani, conocido conductor de espectáculos, reveló recientemente detalles sobre la polémica que rodeó al papá de Abelito, aclarando que su molestia presuntamente no habría tenido relación con el tercer lugar que alcanzó el influencer en La casa de los famosos México 2025, sino, supuestamente con la presencia de su novia durante la transmisión.

“El enojo del papá de Abelito cuando queda en tercero (en La casa de los famosos México 2025) tenía que ver con la presencia de su novia, pero también estaba molesto porque la dejaron saludar ahí y después como que la corrieron”, explicó Ceriani, señalando que el reclamo del padre estaba ligado al manejo del momento más que al resultado del reality show.

Además, el conductor añadió que la novia de Abelito, Aranza Salazar, presuntamente tendría un pasado complicado: “Lo que habría pasado es que la novia había trabajado en Saltillo y él la rescató; trabajó en un tugurio, digamos, vendía caricias en un botanero de Saltillo y tenía una doble red social donde se promovía con servicios corporales, el que entienda, entienda”.

Después de tanta curiosidad, Abelito contó todo sobre su novia Aranza Salazar y confesó si ya hay anillo a la vista. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Abelito sobre el trabajo de su novia, Aranza Salazar?

Abelito decidió aclarar de una vez por todas a qué se dedica su novia, Aranza Salazar, y poner fin a las especulaciones que habían circulado en redes sociales y medios de comunicación.

Con su estilo directo y transparente, el influencer explicó en entrevista con La saga de Adela Michia que Aranza Salazar tiene una carrera consolidada y responsabilidades propias, dejando claro que no depende de él para desenvolverse profesionalmente.

“Ella tiene su trabajo. Maneja redes, es community manager de dos empresas y pues tiene su trabajo, pues como anda en las redes, de repente se le facilita estar ahí. Tiene eso”, dijo el creador de contenido.

Agregó Abelito que “tenemos a Taquito, ella se encarga de él, que es mi perrito. Como en lo personal, luego traigo ahí detalles en casa, cosas que se tienen que hacer, ella es la que se encarga”.

Con estas palabras, Abelito no solo confirmó la profesionalidad de Aranza, sino que también destacó su apoyo en la vida cotidiana, desde el manejo de sus mascotas hasta la organización de las tareas del hogar.

Abelito rompió el silencio sobre la profesión de Aranza Salazar y contó cómo viven su historia de amor. / Foto: La casa de los famosos México

¿Abelito tiene planes de boda con Aranza Salazar, su novia?

Abelito fue cuestionado sobre si tiene planes de boda con su novia, Aranza Salazar, y aprovechó para hablar con sinceridad sobre el futuro de su relación. El influencer explicó que, aunque hay intenciones de construir un proyecto familiar, prefieren avanzar con calma y disfrutar de cada etapa sin precipitarse.

“Sí, yo digo que lo que es proyecto familiar, estamos dándole calma ahí, ella tiene 25, le gano como un año y un mes”, comentó Abelito, dejando claro que ambos buscan consolidar su relación de manera sólida antes de tomar decisiones definitivas.

