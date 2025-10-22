Lis Vega explota contra Sandra Itzel en La Granja VIP 2025: ‘No la quiero cerca’, dice, ¿Por?

Lis Vega, actriz cubana, volvió a acaparar la atención en La granja VIP 2025 al dejar claro que no quiere estar cerca de la cantante Sandra Itzel dentro del reality. La actriz y bailarina cubana, fiel a su carácter franco y sin filtros, habló sobre las diferencias que ha tenido con su compañera y por qué prefiere mantener distancia para evitar conflictos. ¡Te contamos todo lo que soltó!

Lis Vega y Sandra Itzel protagonizaron una pelea en La granja VIP. / Fotos: Redes sociales

¿Cómo fue la pelea de Lis Vega y Sandra Itzel en La granja VIP?

La tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel dentro de La granja VIP 2025 fue una de las más comentadas del reality. Lo que comenzó como una convivencia aparentemente tranquila, terminó en un distanciamiento total entre ambas artistas.

Según relató la actriz cubana a Fabiola Campomanes y Lola Cortés, el conflicto tuvo su origen en una serie de malentendidos y pequeños incidentes cotidianos que, con el paso de los días, se fueron acumulando hasta explotar.

Todo habría comenzado por algo tan simple como una toalla extraviada. “El día que se perdió su toalla, con todo esto de la primera semana, yo la agarré porque sus cosas estaban arriba de las mías y yo estaba poniendo las cosas de baño, sin querer, agarré su toalla, pensando que era la mía. La agarré y la puse en mi cuarto. Y cuando ella empezó a buscar la toalla le dije ‘Sandra, perdóname, la tengo yo’, pero anteriormente le dije ‘No te preocupes, habemos personas que agarramos cosas sin darnos cuenta y andamos con la cabeza... discúlpame’, eso le molestó”, explicó Lis Vega.

A partir de ese momento, las diferencias entre Lis Vega y Sandra Itzel comenzaron a notarse más, cuando la cubana le dijo a Kim Shantal que podría tomar la ropa que quisiera de su closet.

“El día que yo me vine para el granjero le dije (a Kim Shantal) ‘Aquí está mi clóset, cualquier cosa que necesites...’, (Sandra Itzel) se sintió porque ella estaba ahí y no se lo ofrecí a ella. El día que se cayó el vaso de agua, dice (Sandra Itzel) que yo la empujé... se empezó a adjudicar cosas, que porque yo no aplaudía sus logros y que todo el mundo decía ‘Qué linda persona’, y que qué casualidad que solo dos personas piensan eso de ella porque todas las personas la quieren mucho”, detalló.

Incluso, Vega aseguró que la situación se complicó cuando Sandra comenzó a sentir que era rechazada o mirada con desprecio. “Ella empezó a decirme que la miraba con odio, si yo no odio a las personas que han lastimado en mi vida”, aclaró la actriz cubana, dejando ver que el malentendido creció hasta llegar a un punto sin retorno.

Lis Vega relató cómo comenzó el pleito con Sandra Itzel en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Lis Vega sobre la pelea con Sandra Itzel en La granja VIP 2025?

Hoy en La granja VIP 202, Lis Vega rompió el silencio y explicó de forma contundente por qué decidió alejarse definitivamente de Sandra Itzel. Con la franqueza que la caracteriza, la actriz y bailarina fue directa sobre sus sentimientos.

“Yo soy una mujer muy honesta. Cuando quiero rescatar a las personas me acerco y las busco, cuando no me interesa no. La verdad es que, no tengo nada que decir, simplemente que quiero personas en mi vida y otras que, no tengo nada en contra de ellas, pero no las quiero en mi vida, y que bueno que se aclaren las cosas porque no quiero a personas así en mi vida, como Sandra y se lo acabo de decir. No la quiero ni en mi vida, ni cerca de mí, así de simple. Es fuerte, pero es la verdad, yo no tengo nada en contra de ella”, declaró Vega sin titubeos.

La cubana también respondió a las acusaciones que aseguraban que la trataba mal o le guardaba resentimiento. “Ahora toda la culpa es mía, que la trato mal, que he hablado mal de ella, que la actitud y que la miro con odio. Eso es algo de ella, que se quede con eso, no te creo nada detrás de tu falsa identidad, no te creo nada detrás de un ‘Te amo’ a personas que no conoces. Las acciones cuando tú amas a alguien, se demuestran”, expresó con molestia.

Finalmente, Vega dejó claro que no desea tener ese tipo de energía a su alrededor, dejando una de las frases más contundentes de la temporada:

“No quiero esa energía en mi vida, para mí es falsa, no para los demás, para mí lo es y si eso es lo que yo siento, con eso me voy a quedar y punto. No la quiero en mi vida, ¿tengo que fingir demencia o hacer como que nada pasa? Pues no, me alejo. Te respeto, pero me alejo. Y si ella tiene esa percepción de mí, qué bueno, que se la quede también, porque yo la suelto como si fuera el bote de basura y no existe más en mi vida”.

¿Quién es Lis Vega, habitante de La Granja VIP 2025?

Lis Vega, cuyo nombre completo es Liseska Vega Gálvez y también conocida como Liz Vega, nació el 20 de octubre de 1977 en La Habana, Cuba. Es vedette, bailarina, actriz y cantante, reconocida por su talento multifacético y su carisma sobre el escenario. Desde temprana edad se inclinó por el mundo del espectáculo, consolidándose como una figura importante en la televisión y el entretenimiento en México.

Pertenece al signo zodiacal libra y proviene de una familia conformada por su padre, Lázaro Vega; su madre, Martha Elena Gálvez; y su hermana, Lieska Vega Gálvez. Aunque sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 10 años, Lis ha mantenido en general una buena relación con su familia. Actualmente, mantiene cierta distancia debido a que su familia permanece en La Habana mientras ella desarrolla su carrera artística en México, donde se ha destacado en teatro, telenovelas y realities.

¿Habrá reconciliación entre Sandra Itzel y Lis Vega en La granja VIP? / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sandra Itzel, participante de La granja VIP 2025?

Sandra Itzel Estrada Olvera, mejor conocida como Sandra Itzel, nació el 31 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México. Es una talentosa actriz, cantante y bailarina mexicana que ha destacado por su versatilidad frente a las cámaras.

Desde muy joven, Itzel se hizo conocida por interpretar personajes memorables como Chabelita en Carita de ángel, Mayrita en Gata Salvaje, Lissette en Ángel rebelde y Luciana en El señor de los cielos, consolidándose como una figura reconocida en la televisión latina.

Además de su trabajo en telenovelas, Sandra ha explorado otras facetas artísticas. Fue vocalista del grupo musical La Sonora Dinamita y participó en realities shows de gran popularidad como La Academia Bicentenario en 2010 y MasterChef Celebrity en 2024, ambos producidos por TV Azteca. Su trayectoria combina talento actoral, habilidades musicales y presencia escénica, convirtiéndola en una de las artistas más completas y versátiles de la televisión mexicana.

