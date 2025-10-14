Lis Vega y Ryan Hoffman ¿se separan porque ella entró a La granja VIP?: “Nadie es indispensable”
Lis Vega entró a La granja VIP y antes nos dijo cuál es el futuro de su relación con Ryan Hoffman, ¿todo se acabó? Te lo contamos este martes de TVNotas.
Lis Vega y Ryan Hoffman compartieron que eran una pareja no tan clásica y que solo estaban disfrutando el momento. Ahora que Lis Vega entró al reality La granja VIP, confesó que dejó las cosas muy claras con él.
¿Lis Vega y Ryan Hoffaman son novios?
Asegura que no son novios: “No tenemos un título, pero sí hay códigos y hay un compromiso. Lo más importante es que estamos apoyándonos y que él es parte de mi vida hoy en día. Es mi demonio favorito. Ahora que estaré 2 meses y medio alejada de él, me dijo que tengo todo para ganar”.
Le cuestionamos qué pasaría si él buscara el amor mientras ella está encerrada en el reality: “Si se la encuentra, que viva. Al final, en esta vida nadie es indispensable. Yo elegí estar con él, no es que necesite estar con él. Entonces, si es feliz y encuentra una persona, que no deje de vivir, porque voy a estar encerrada y no se sabe qué va a pasar allá adentro”.
¿Por qué Lis Vega decidió entrar a La granja VIP 2025?
Lis Vega tiene una trayectoria, pero siempre se deja sorprender. Por eso aceptó el reto de entrar a este programa: “Me encanta la conexión con la naturaleza y los animales. Este es mi reality número 18 y creo que mi perfil les gusta (ríe). Todos los realities son diferentes, como la vida misma. No tengo expectativas. Vivo solo el hoy, el aquí y el ahora. Hay una Lis evolucionada”.
“En el último Big Brother VIP me enseñaron a ordeñar. Siempre he sido muy animalera, de niña tuve conejitos y cuyos que cuidaba muy bien. He estado en partos de perritos. Me encanta el campo y soy muy salvaje. Confío más en los animales que en las personas. Sé que voy a descubrir gente nueva. Los seres humanos estamos en constante evolución. La gente va a conectar conmigo. Soy cero conflictiva”.
“En Cuba hay una escuela llamada ‘La escuela al campo’. Es obligatoria, desde la secundaria te llevan a sembrar, deshierbar, cortar caña. Son trabajos obligatorios. No tengo problemas con andar sin maquillaje, no tener uñas, andar con estiércol o llenarme de lodo. Ya participé en el Exatlón. No creo que esto sea más grave que eso”.
¿Qué no permitirá Lis Vega en La granja VIP 2025?
Dejó claro qué sí y qué no permitirá: “No a las faltas de respeto, porque nunca he sido una chava que tenga un problema o conflicto con nadie, y mucho menos agresiva. Así como doy respeto, lo pido”.
Entre los participantes, Lis Vega se encontrará con gente polémica como Alfredo Adame: “Siempre he tenido carácter. No me he quedado callada. No creo que Alfredo sea una batalla que quiera enfrentar. Si lo respeto, él tampoco tiene por qué meterse conmigo”.
Compartió que hace poco se sometió a un tratamiento con bótox, y que sabe que este podría no quedar a la perfección: “Me acabo de hacer mi bótox. Mi doctor me dijo que no me podía broncear y le dije: ‘Doctor, ¿usted cree que entro a La granja para estar en la sombra? (ríe). No me importa nada de eso. No es problema ni la convivencia o que tenga que estar producida”, concluyó.
