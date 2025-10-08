La granja VIP: así se ve el lugar donde los famosos vivirán sin lujos, rodeados de animales y tareas del campo

La televisora del Ajusco apuesta fuerte por un nuevo formato que promete cambiar el panorama de los realities en México: La granja VIP. La televisora mostró por primera vez cómo luce el lugar donde las celebridades vivirán durante más de dos meses, aisladas del mundo y obligadas a adaptarse a una vida rural, sin lujos, sin maquillaje y bajo la mirada constante de las cámaras.

¿De qué trata ‘La granja VIP’?

La granja VIP es una adaptación mexicana del formato internacional producido por Fremantle, que ha sido exitoso en más de 50 países. En esta versión, 16 celebridades convivirán durante 10 semanas en aislamiento total, vigiladas por cámaras las 24 horas del día.

Los participantes deberán:



Cuidar animales

Ordeñar vacas

Sembrar y cosechar alimentos

Limpiar establos

Cargar leña

Enfrentar retos físicos y emocionales

Cada semana se elegirá a un Capataz, quien tendrá beneficios especiales, mientras que el público votará por eliminaciones cada domingo. El ganador se llevará un gran premio, aunque aún no se ha revelado el monto.

La conducción estará acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, mientras que el panel de críticos contará con personalidades como Lola Cortés y Linet Puente. Esta dupla promete no guardarse nada, asegurando debates encendidos y críticas sin filtro.

¿Dónde está La granja VIP y cómo es el lugar donde vivirán los famosos?

La sede de La granja VIP está ubicada en un predio rural del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Según reveló TV Azteca en conferencia de prensa, se trata de una granja rústica y funcional, diseñada para que los participantes vivan una experiencia completamente alejada de sus vidas de lujo.

El lugar cuenta con:

Establos con vacas, gallinas y otros animales

Campos para sembrar y cosechar

Cercas que deben repararse

Áreas comunes sin comodidades modernas

Camas sencillas o catres

Cocinas improvisadas con lo que produzcan

Además, hay cámaras ocultas y en vivo que capturarán todo lo que ocurra, desde las tareas más pesadas como limpiar estiércol, hasta los momentos de tensión en las zonas de descanso. Las imágenes promocionales muestran un paisaje verde, con estructuras de madera y metal, que enfatizan el contraste entre el glamour de los reflectores y la rudeza del campo.

“La idea es que vivan como granjeros reales, sin filtros ni privilegios”, explicó uno de los productores. El entorno fue descrito como “idílico pero duro”, con huertos, corrales y senderos que pondrán a prueba la paciencia y resistencia de los famosos.

¿Quiénes son los ocho participantes confirmados hasta ahora para ‘La granja VIP’?

Con un elenco integrado por actores, cantantes, conductores y hasta un luchador, la primera temporada de ‘La granja VIP’ México promete ser uno de los shows más emocionantes de 2025. Estos son los participantes confirmados hasta ahora:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto ‘el Patrón’ César Doroteo Manola Diez Kike Mayagoitia

Hasta el momento, se desconoce cuándo se revelarán al resto de los famosos que formarán parte de este show. No obstante, se filtró un presunto promocional que mostraría a todos los que faltan por confirmar.

¿Cuándo se estrena La granja VIP y dónde podrá verse?

El esperado estreno de La granja VIP será el domingo 12 de octubre de 2025 a través de Azteca Uno, a las 8:30 pm. Las galas de eliminación se transmitirán en vivo cada domingo por la noche, mientras que los resúmenes y enlaces diarios mantendrán actualizada a la audiencia sobre las alianzas, peleas y momentos más intensos de la convivencia.

Además, TV Azteca confirmó que habrá transmisión 24/7 en Disney+, lo que permitirá a los fans seguir en tiempo real todo lo que ocurra dentro de la granja.