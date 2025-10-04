¿La Licenciada Karina Torres llega a La granja VIP? Filtran su posible participación

Desde que Wendy Guevara conquistó al público con su carisma en “La casa de los famosos México”, los seguidores de “Las perdidas” no han dejado de pedir que alguna de sus amigas del clan de “Las perdidas” tenga también la oportunidad de brillar en un reality show.

En varias ocasiones, el nombre de Karina Torres, mejor conocida como la “Licenciada”, ha sonado con fuerza como candidata para diferentes programas, pero nunca se había concretado.

Aunque muchos pensaron que sería la habitante número quince de “La casa de los famosos México”, finalmente fue Abelito quien sorprendió con su llegada a la casa más famosa del país. Sin embargo, todo apunta a Karina Torres podría llegar otro famoso reality, pues una filtración la coloca dentro del elenco de “La granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca.

¿La licenciada Karina Torres formará parte de “La granja VIP”?

En las últimas horas, el nombre de Karina Torres causó revuelo, luego de que en redes sociales circulara una supuesta imagen con los famosos que aún faltan por confirmarse para “La granja VIP”. En dicha lista aparece la influencer originaria de León, Guanajuato, junto a personalidades como Eleazar Gómez, Carmen Campuzano, Sergio Mayer Morí y Jorge Alberti, lo que desató la emoción de sus seguidores.

Aunque TV Azteca no ha confirmado oficialmente su participación, muchos fans ya celebran la noticia como un hecho y aseguran que la licenciada es justo la chispa que necesita este nuevo programa.

¿Qué participantes están confirmados para “La granja VIP”?

¿Qué participantes están confirmados para "La granja VIP"?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto “El Patrón” del Río

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Todos ellos convivirán en una granja real, alejados de lujos, celulares y comodidades, para enfrentarse a pruebas físicas, cuidado de animales y convivencia diaria bajo reglas estrictas.

¿Quién es la"Licenciada Karina Torres que se uniría a “La granja VIP”?

Karina Torres, mejor conocida como “Licenciada”, es una influencer, comediante, creadora de contenido y estilista profesional que no pasa desapercibida. Originaria de León, Guanajuato, se ha convertido en una de las voces más auténticas del internet gracias a su estilo directo, divertido y sin filtros.

La popularidad le llegó al integrarse al clan de ‘las Perdidas’, donde su humor irreverente y la forma en que conecta con la gente la colocaron rápidamente como una personalidad viral. Desde entonces, Karina ha sabido ganarse a miles de seguidores que disfrutan de sus transmisiones en vivo, videos y publicaciones.

A Karina Torres le dicen “La licenciada” como un apodo irónico y divertido, no porque tenga un título universitario.

El apodo surgió en las transmisiones y bromas dentro del grupo ‘las Perdidas’, donde sus amigas comenzaron a llamarla así como parte del juego de personalidades y personajes que mostraban en sus videos. Con el tiempo, sus seguidores adoptaron el apodo y terminó convirtiéndose en su sello personal.

¿De qué tratará “La granja VIP” y cuándo estrena?

“La granja VIP” es la nueva apuesta de TV Azteca. En este formato, los famosos deberán demostrar su capacidad para adaptarse a la vida rural, trabajar en equipo y sobrevivir a las nominaciones.

El estreno está programado para el 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno, apenas una semana después de la gran final de “La casa de los famosos México”. Además, la transmisión también estará disponible en Disney+, donde se podrá seguir la vida de los participantes las 24 horas del día.

