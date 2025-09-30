Producción de ‘La casa de los famosos México’ regaña a Wendy Guevara por culpa de Aarón Mercury

La salida de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México 2025’ sigue siendo tema de conversación. Muchos usuarios en redes sociales continúan alegando que fue fraude. En medio de todo esto, Wendy Guevara, quien conduce las pre y post galas, revela que la producción la regañó, ¿acaso será despedida?

Wendy Guevara

¿Por qué la producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ regañó a Wendy Guevara?

Como es costumbre, Aarón Mercury, al ser el eliminado de ‘La casa de los famosos México’, asistió a la postgala para hablar de su experiencia dentro del show. Tras la conversación, Wendy Guevara le comentó que había hecho “un buen trabajo” y que “no había sido funado”.

A raíz de esto, muchos pensaron que la influencer tendría alguna clase de sanción, ya que no se le puede dar ninguna clase de información a los recién expulsados. Hace poco, la creadora de contenido confirmó que sí fue regañada por la producción, pero no por esto.

Mediante una transmisión en vivo para redes sociales, la ‘Perdida’ relató que la habían regañado por la expresión de desconcierto que puso tras anunciarse la expulsión de Aarón.

“Hay quienes nos intensificamos y hay quienes no. La neta, yo sí estaba bien atacada, no lo pude disimular. Discúlpenme, lo siento. También me dijeron: ‘Wendy, ¿qué pe…? Quita tu pi… cara’, bueno, no me dijeron ‘tu pi… cara’, pero me dijeron: ‘Quita esa cara, por favor, regresa’. Yo estaba ida, no sé por qué” Wendy Guevara

Aunque la creadora de contenido admitió que quizá no estuvo bien poner esa expresión, resaltó que “era humana” y se dejaba llevar “por el corazón”.

Dice Wendy que le estuvieron diciendo por el chícharo que cambiara la cara al momento de ver que quien salió fue Aaron

#LaCasaDeLosFamososMx

Wendy Guevara lanza consejo a los fans de Aarón Mercury tras salida de ‘La casa de los famosos México’

Durante la conversación, Wendy Guevara les aconsejó a los fans de Aarón Mercury que no fueran a comentar cosas negativas a las marcas que promocionan ‘La casa’, ya que esto puede perjudicar al artista.

Y es que, de acuerdo con Wendy, los patrocinadores llegan a dudar en trabajar con ciertos famosos por sus fanáticos, recordándoles que no siempre es el primer lugar quien tiene más ofertas laborales.

“Si uno quiere tanto a un artista, no ataques a las marcas. Sabemos que hay un ganador, pero los que están llegando casi a la final, les va muy bien acá fuera, ya tienen muchos trabajos. Cuando uno va y tira hate a una marca, aleja a la marca del artista. No solo van a llamar al primer lugar”, manifestó.

Wendy Guevara

¿Cuándo será la última eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Wendy Guevara mencionó que el próximo miércoles 1 de octubre se eliminará a un habitante de ‘La casa de los famosos México’. Tras esto, solo quedarán cinco finalistas. Estos son los famosos que quedan hasta el momento:

Abelito

Alexis Ayala

Aldo de Nigris

Shiky

Dalilah Polanco

Mar Contreras

La gran final del reality se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las Estrellas, así como mediante la plataforma de VIX.

