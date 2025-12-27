Wendy Guevara, tras casi desmayarse por estornudar por su cirugía, revela fuerte regaño de su mánager

La influencer y creadora de contenido Wendy Guevara volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se viralizara un momento ocurrido durante una transmisión en vivo. La ganadora de La casa de los famosos México estuvo a punto de desvanecerse tras experimentar un intenso dolor provocado por un estornudo, situación que ocurrió a pocos días de haberse sometido a una cirugía estética.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara casi se desmaya tras un estornudo?

De acuerdo con lo relatado por la propia influencer, el fuerte dolor que sintió fue consecuencia directa de una remodelación costal a la que se sometió días antes. Wendy Guevrara explicó que este tipo de cirugía provoca molestias intensas durante el periodo de recuperación, incluso ante movimientos involuntarios como estornudar o reír.

La creadora de contenido detalló que, como parte de las indicaciones médicas, estaba tomando medicamento para reducir las molestias y evitar episodios como el que se volvió viral. Sin embargo, el estornudo ocurrió de manera inesperada y el dolor fue tan intenso que estuvo a punto de desvanecerse frente a la cámara.

El momento generó inquietud entre sus seguidores, quienes le pidieron en comentarios que priorizara su salud y siguiera al pie de la letra las indicaciones médicas. Tras finalizar la transmisión, Wendy decidió aclarar lo ocurrido para evitar especulaciones sobre su estado de salud.

¡Irreconocible! Wendy Guevara sorprende con cinturita extrema tras su última cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Qué cirugía se realizó Wendy Guevara recientemente?

Wendy Guevara confirmó que se sometió a una remodelación costal, un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo modificar la forma o estructura de las costillas. En su caso, la intervención tuvo fines estéticos, ya que buscaba estilizar la cintura y modificar la silueta del torso.

Además de la remodelación costal, la influencer detalló que la cirugía incluyó otros procedimientos corporales, como transferencia de grasa a piernas y glúteos, así como un ajuste en el busto. Estas intervenciones forman parte de un proceso quirúrgico más amplio, lo que implica una recuperación cuidadosa y prolongada.

La remodelación costal consiste en la resección parcial o total de ciertos segmentos de las costillas. Dependiendo del caso, puede realizarse mediante cirugía abierta o con técnicas mínimamente invasivas. En el ámbito estético, este procedimiento es solicitado por personas que desean reducir la circunferencia de la cintura o modificar la forma del tórax.

Especialistas señalan que la recuperación puede variar según la extensión de la intervención, pero generalmente requiere reposo, control del dolor y seguimiento médico constante para evitar complicaciones.

Wendy Guevara hospitalizada tras cirugía estética / YT: SoyWendyGuevara

¿Qué dijo el mánager de Wendy Guevara tras el incidente?

Tras enterarse de lo ocurrido, Wendy Guevara reveló que su mánager, Joel, reaccionó de manera inmediata y le llamó la atención por no estar cuidándose adecuadamente. Según contó la influencer durante otra transmisión en vivo, su representante le “gritoneó” al verla sentada en un banco, cerca de un automóvil, poco después de la cirugía.

Wendy relató que su mánager le reclamó el hecho de exponerse a una situación que pudo haber puesto en riesgo su recuperación. De acuerdo con sus palabras, Joel le cuestionó por qué no estaba en casa descansando y le pidió que se retirara de inmediato para acostarse y evitar cualquier complicación adicional.

Ante el regaño, Wendy explicó que todo había sido provocado por un estornudo y que el dolor era parte normal del proceso postoperatorio. No obstante, su representante insistió en que debía extremar cuidados, ya que cualquier descuido podría derivar en un problema mayor durante su recuperación.

El intercambio fue compartido por la propia Wendy, quien narró el episodio tal como ocurrió, sin ocultar el tono enérgico de la llamada de atención. La situación volvió a generar conversación en redes sociales, donde el clip del estornudo y el relato del regaño se difundieron ampliamente.

