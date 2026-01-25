Fans lastiman a Wendy Guevara tras su cirugía de sus costillas: “Casi se nos desmaya”

El pasado mes de diciembre se viralizó un video en el que Wendy Guevara estuvo a punto de colapsar tras estornudar. El momento llamó la atención de sus seguidores y rápidamente generó preocupación en redes sociales. Todo ocurrió porque, tras someterse a una fractura de costillas para hacer más pequeña su cintura, Wendy aún se encontraba muy sensible. Un movimiento tan involuntario como un estornudo le provocó un fuerte dolor.

La influencer mostró un evidente malestar y llegó a sentirse a punto de desvanecerse, lo que dejó claro que el proceso de recuperación todavía no había terminado.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿A qué cirugía se sometió Wendy Guevara?

A finales del 2025, Wendy Guevara que se sometió a una cirugía estética que ha requerido cuidados especiales y un proceso de recuperación más complejo. Se trata de una remodelación costal, un procedimiento distinto a otros a los que ya se había sometido anteriormente.

La ganadora de “La casa de los famosos México 2023" compartió detalles sobre esta intervención y habló abiertamente de las molestias físicas que ha enfrentado desde la operación, mismas que incluso han quedado evidenciadas en videos que se han viralizado en redes sociales.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, la influencer contó que ha estado bajo la supervisión cercana del doctor Iván Mercado, quien la ha acompañado de manera constante durante su recuperación.

“La verdad, el doctor ha estado pegado conmigo, me ha estado ayudando mucho, como esta vez fue un procedimiento diferente, es más doloroso, pero depende de cada persona, de cada cuerpo, de cada quien”, expresó Wendy.

Wendy Guevara revela por qué negó hacerse una operación de luxaciones de costillas / Redes sociales

¿Qué es la remodelación costal a la que se sometió Wendy Guevara?

La remodelación costal es el procedimiento al que se sometió Wendy Guevara como parte de un proceso estético que busca modificar la silueta corporal. De acuerdo con lo explicado por su médico Iván Mercado, se trata de una intervención enfocada en la zona de las costillas para lograr una cintura más estrecha, sin retirar estructuras óseas ni comprometer su función interna.

Según detalló el especialista en “De primera mano”, “le hicimos una remodelación costal, un procedimiento que en los últimos tiempos estamos realizando para estrechar la cintura y feminizar más el cuerpo”.

Además, señaló que el procedimiento se complementó con transferencia de grasa a otras zonas del cuerpo: “le pusimos grasa en sus glúteos y la pierna, y van a ver el resultado que tendrá en unos meses”.

El médico también aclaró que, tras la cirugía, los pacientes pueden presentar reacciones derivadas de los medicamentos. “Los pacientes salen vulnerables por los medicamentos y todo, no es un sentimiento real, es por los efectos del medicamento. No se acuerda de mucho de lo que hizo después de la cirugía”, explicó, al referirse al periodo inmediato posterior a la intervención.

Wendy Guevara confiesa pleito con Ninel Conde. / Foto :Redes sociales

Wendy Guevara sufre dolor en las costillas tras efusivos abrazos de sus fans

Gabo Cuevas reveló que recientemente Wendy Guevara vivió un momento de riesgo con sus fans. Tras salir del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, se encontró con una gran cantidad de seguidores.

Debido a que su chofer, por error, se estacionó cerca del Metro, Wendy tuvo que caminar bastante. Durante el trayecto, los fans la rodearon para tomarse fotos y abrazarla, pero algunos se pasaron de la mano, lo que puso en riesgo su bienestar.

“Usted y yo sabemos que hace poco Wendy casi se nos desmaya por aguantarse un estornudo, le provocó un dolor brutal, imagínense que ayer por atender a la gente la empezaron abrazar de las costillas”, comentó Gabo Cuevas.

“Ayer mi hermana Wendy Guevara quedo en medio de los fans, ella muy linda se retrataba con todos, pero no faltó quien la abrazó y la lastimaban”, dijo el periodista en su canal de YouTube.

“Ella me decía ‘me están lastimando’, y en ese momento me di cuenta de que acababa de operarse”, comentó. Aseguró que logró ayudarla a subirse a la camioneta y que, al notar que la estaban lastimando, la asistió para que pudiera llegar rápidamente a su camioneta.

“Fue muy divertido, yo creo doy el ancho como RP. Yo si cuidé a mi Wendy adorada y a Vanessa (Vanessa Labios 4k)”, finalizó.

Mira: Filtran primeras imágenes de Wendy Guevara tras cirugía de luxación de costillas: así luce ahora