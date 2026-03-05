Wendy Guevara presume cuerpazo tras cirugía, asegura se pondrá a dieta y desata burlas en redes: “¿Ya quedó?”

La influencer Wendy Guevara volvió a convertirse en tendencia luego de publicar un video donde presume los avances de las cirugías estéticas a las que se sometió para modificar su figura. El clip rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes debatieron si realmente logró el resultado que buscaba.

Desde finales de 2025, la ganadora de La casa de los famosos México ha hablado abiertamente sobre su transformación física, incluyendo varios procedimientos estéticos diseñados para estilizar su silueta. En los últimos días, un nuevo video dejó ver con más claridad su cintura, lo que llevó a algunos fans a asegurar que finalmente “ya quedó”. ¿Será?

¿Qué cirugías se hizo Wendy Guevara para cambiar su figura?

La transformación física de Wendy Guevara ha sido un tema constante en redes sociales y programas de espectáculos. A finales de 2025, la influencer decidió someterse a varios procedimientos estéticos con el objetivo de feminizar aún más su silueta.

Entre las cirugías que se realizó destacan una lipotransferencia, un aumento de busto, un agrandamiento de glúteos y una luxación de costillas, un procedimiento poco común que se utiliza para reducir la cintura y crear una silueta más pronunciada.

Este último procedimiento, también conocido como remodelación costal, implica modificar la posición de algunas costillas para lograr una cintura más estrecha. Se trata de una cirugía compleja que requiere cuidados especiales y un proceso de recuperación más largo que otras intervenciones estéticas.

Wendy habló sobre este proceso durante una entrevista con el programa De primera mano, donde explicó que el procedimiento ha sido más doloroso de lo que esperaba, aunque ha contado con el acompañamiento médico necesario.

“La verdad, el doctor ha estado pegado conmigo, me ha estado ayudando mucho, como esta vez fue un procedimiento diferente, es más doloroso, pero depende de cada persona, de cada cuerpo, de cada quien” Wendy Guevara

¿Por qué el nuevo video de Wendy Guevara generó tantas reacciones en redes?

El reciente video que compartió Wendy Guevara provocó una fuerte discusión en redes sociales. En las imágenes, la influencer presume su nueva figura y muestra cómo luce su cintura después de la cirugía de costillas.

Para algunos usuarios, el cambio es evidente y celebraron que finalmente esté obteniendo el resultado que buscaba tras meses de recuperación y cuidados médicos.

Sin embargo, también surgieron comentarios críticos que cuestionaron el resultado de la cirugía. Entre los mensajes que circularon en redes se leyeron frases como:

“Solo falta la espalda de boxeador heavy weight!”

“Quedó? Pero qué quedó? Yo la sigo viendo igual”

“Si se le ve la cinturita, pero que hacemos con la espaldota???”

“Pobre Wendy, ella que quería ser mujer y sale con espaldota de cargador de la Merced jajajaja”

“Y la cabezota pa cuando”

¿Wendy Guevara se pondrá estricta con dieta y gimnasio?

Más allá de las opiniones divididas, Wendy Guevara dejó claro que su transformación no termina con las cirugías. En otro video reciente, la influencer reveló que planea tomarse mucho más en serio su estilo de vida para mantener los resultados.

“Ya voy a empezar a hacer la dieta e ir al gimnasio y todo”, dijo Wendy, asegurando que el ejercicio y la disciplina formarán parte importante de esta nueva etapa.

Sin embargo, en redes muchos no le creyeron del todo y aseguran que “a Wendy siempre le falla”, aunque otros prefieren darle el beneficio de la duda. Sea como sea, todos coinciden en algo: esperan que pronto logre su meta y que esta vez sí mantenga el cambio que tanto ha buscado.