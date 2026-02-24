Wendy Guevara destapa que miembro de El tenorio cómico se fue de vacaciones, ¡fingió enfermedad! ¿habrá repercusión?

La nueva temporada de “El tenorio cómico” no solo ha dado de qué hablar por su elenco lleno de figuras virales y comediantes consolidados, sino también por un inesperado chisme que salió a la luz.

Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores al revelar que un integrante del elenco habría fingido estar enfermo para ausentarse del espectáculo e irse de vacaciones.

¿Qué ventiló Wendy Guevara sobre actor de “El tenorio cómico”?

Durante una transmisión en vivo en la que se encontraba acompañada por Abelito, Wendy Guevara soltó la bomba entre risas y complicidad con su audiencia.

“¿Qué creen, hermanas? Les voy a contar un chisme, no le vayan a decir a Alejandro Gou (risas). Acaban de descubrir ahí en el teatro, no somos nadie de aquí, ni yo, ni Paola ni Abelito, que alguien del elenco se fue de vacaciones y fingió que estaba enfermo y lo acaban de descubrir hace rato”, contó ‘la Perdida’ divertida.

Mientras relataba la anécdota, otra voz se escucha en el video advirtiéndole: “Pero no digas nombre”, lo que provocó aún más curiosidad entre quienes seguían la transmisión.

Sin revelar identidades, Wendy dejó claro que la situación fue descubierta recientemente dentro de la producción, lo que habría generado sorpresa entre los involucrados.

Aunque la influencer no dio más detalles sobre posibles consecuencias, su comentario fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a especular sobre quién podría estar detrás de la supuesta mentira.

¿Qué actor o actriz fingió enfermedad para irse de vacaciones de “El tenorio cómico”?

Hasta el momento, no se ha confirmado qué integrante del elenco habría fingido enfermedad. Wendy Guevara fue cuidadosa al no mencionar nombres.

La obra, conocida por su humor irreverente y su estilo de parodia, ha logrado mantenerse vigente gracias a la combinación de comediantes clásicos y talentos virales.

Sin embargo, el reciente comentario de Wendy añadió un toque de polémica que podría impactar el ambiente interno del montaje.

Por ahora, el misterio continúa y las redes sociales ya hacen sus comentarios sobre quién habría decidido cambiar el escenario por la vacación.

¿Qué actores participan actualmente en “El tenorio cómico”?

La temporada 2026 de “El tenorio Cómico” regresa a los escenarios con un elenco renovado que combina experiencia, figuras virales y comediantes invitados. La tradicional puesta en escena mantiene su esencia de parodia y humor irreverente, ahora reforzada con personalidades de la televisión y las redes sociales.

