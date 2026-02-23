Wendy Guevara destapa traición de Kimberly, “la más Preciosa” por culpa de Óscar Barajas, ¡por eso se alejaron!

Wendy Guevara confirmó de manera contundente que ya no tiene ningún tipo de relación con su examiga Kimberly Irene. La influencer aseguró, sin decir nombres, que el motivo principal de su separación fue el exmarido de ‘La más preciosa’, Óscar Barajas, quien supuestamente hizo falsas acusaciones sobre ella.

Wendy Guevara relata lo que rompió su amistad con Kimberle Irene, ‘la más Preciosa’

“Cuando Kimberly se casó, me encantó. La veía muy feliz. Sin embargo, el chico me acusó de ser yo quien le daba alcohol a ella. Me dijo que no la estuviera invitando. Que no mame, ya no somos unas niñas. Ella sabrá si regresa con él o no (ya se separaron). Son decisiones en las que no pienso meterme”.

La creadora de contenido, quien participa en la obra de teatro “El tenorio cómico”, está dolida con Kimberly por no haber sentido su apoyo, tras las delicadas acusaciones de Barajas. “Lo que da coraje es que tu amiga no te defienda. Me hubiera gustado que dijera: ‘Ay, no, cálmate, no le digas así, porque yo soy la dueña de mis propias acciones’. Por eso decidí alejarme. La gente habla y no sabe lo que realmente pasa. Que Dios me la bendiga. No me debe nada, ni yo a ella. La amistad estuvo y ya no está”.

Kimberly y Wendy Guevara son amigas desde mucho antes de que la fama llegara a sus vidas. / Redes sociales.

Recordemos que ambas fueron muy cercanas por los momentos que vivieron juntas en León, Guanajuato, de donde son originarias, y por su creatividad, que las llevó a convertirse en las más virales. Lamentablemente, su historia pasó a segundo plano.

“El cariño existe. Fuimos amigas por mucho tiempo. Ella cambió de mánager y cada una comenzó a hacer sus cosas por su parte. Estoy bien así. Me alejé de personas que no eran favorables para mí”.

¿Cómo surgió la amistad de Wendy Guevara y Kimberle Irene ‘La más preciosa’?

Eran amigas y creaban contenido juntas. Wendy Guevara y Kimberly Irene se conocieron desde pequeñas. Con el tiempo, en mayo de 2020, las 2 comenzaron a hacer transmisiones en Chic TV y Marcevlogs. Se volvieron virales. Ahora, después de casi 6 años en el ojo público, su amistad se fracturó.

Kimberly y Wendy Guevara han protagonizado varias polémicas desde hace algún tiempo. / Redes sociales.

Wendy Guevara revela si demandará a Marlon Colmenarez tras intentar falsificar su firma

En otros temas, tras haber asegurado el año pasado que una persona, sin decir nombres, supuestamente intentó falsificar su firma para comprarse una camioneta, en una clara referencia a Marlon Colmenarez, aclaró si planea retomar el tema y demandarlo.

“Se ha hecho mucho alboroto en redes; sin embargo, no hice ninguna demanda. No pienso recuperar nada. Afortunadamente, ya me compré 3 camionetas más y todo gracias a mi trabajo. No quiero regresar a lo mismo. No me gusta levantarle el evento (a Marlon)”.

A pesar de todo, no se arrepiente de haber conocido a Marlon. “Más bien he ido aprendiendo de las cosas. Esas experiencias me han hecho la chica que soy hoy en día. Soy una mujer precavida y mucho más perra”.

También admitió que el éxito la ha llevado a perder el piso; sin embargo, sus seres queridos la han ayudado a aterrizar.

“Yo creo que a todas se nos ha subido la fama. Nadie nace preparado para ella. Al principio no estábamos acostumbradas a que la gente nos pidiera fotos. A veces me ha llegado todo a manos llenas y de repente me elevé poquito, pero para eso están la familia y los amigos. Vivo en León, Guanajuato, y regresar a mis raíces me ha mantenido en el piso. Solo viajo a la CDMX por trabajo. Nunca me he olvidado de dónde vengo”.

