Kimberly, La más preciosa, cambia a las Perdidas por Aracely Arámbula y ¡presumen vacaciones en Acapulco!

Kimberly “la más preciosa” renueva su círculo de amistades. Tras distanciarse de las Perdidas y dar a conocer su separación de Óscar Barajas, la influencer sorprendió a sus seguidores al realizar un live en el que apareció muy divertida, nada más y nada menos, que en compañía de Aracely Arámbula.

No solo eso, Kimberly Irene se dejó ver muy contenta cantando y bailando en la alberca de lo que aparentemente es la casa de Aracely Arámbula, quien reside en Acapulco desde hace varios años. Cabe destacar que la influencer ya había compartido previamente que mantiene una buena relación con sus compañeros de “Perfume de Gardenia”, incluida Aracely Arámbula, protagonista de la puesta en escena en la que ambas comparten créditos.

Kimberly la más preciosa presume su amistad con Aracely Arámbula en Acapulco. / Capturas de pantalla

¿Por qué Kimberly ‘La más preciosa’ se alejó de ‘Las perdidas’?

Kimberly “La más preciosa” ha dejado claro que el cariño por el clan de ‘las Perdidas’ sigue intacto y que si no ha visto a algunas amigas como Wendy Guevara y Paola Suárez, tiene que ver con que cada una está en sus proyectos y no han tenido tiempo de coincidir.

Sin embargo, la misma Wendy Guevara reveló en noviembre otra versión..Al respecto, aclaró la razón de su distanciamiento por culpa de Oscar Barajas, su ex.

“He visto que en algunos videos dice que nos alejamos porque yo era ‘manona’, pero está muy equivocada. Nos alejamos de ella por su pareja y por su esposo. Ella sí puso a su esposo antes que a su familia, ¿entonces qué podíamos esperar nosotras? Dejó de hablarle a su hermana y a su familia por ese hombre. Él la ponía en nuestra contra y en contra de todas, y por eso nos alejamos”.

Wendy añadió que conoce bien a Kimberly; explicó su forma de reaccionar ante los conflictos: “Yo la conozco como la palma de mi mano. Ella está en su mundo y cuando algo no le gusta, lo evade y se mete en su versión de ‘las cosas fueron así’. Pero la realidad es que nos alejamos por ese hombre y, al final, ¿quién tenía la razón? Aun así, yo la quiero mucho, quiero mucho a su mamá, nos conocemos desde niñas, pero ya casi no nos vemos”.

Aracely Arámbula sube un live con Kimberly La más preciosa en su casa en Acapulco

Aracely Arámbula compartió en un live varios momentos que vivió junto a Kimberly ‘la más preciosa’. Desde una alberca con terraza y vista al mar, la actriz le pide que se meta al agua; sin embargo, Kimberly confiesa que no llevaba traje de baño en su maleta, por lo que le solicita una bata para poder entrar. Finalmente, se le observa ya dentro de la alberca relajada, cantando y platicando animadamente con “La Chule”.

Kimberly y Aracely también aparecen cantando y cargando a los perritos de la actriz poniendo el ambiente riéndose y bailando al ritmo de la música. La escena sorprendió a sus seguidores quienes reaccionaron: “Kimberly ya es otro nivel”, “Las otras creando chismes y ella con nuevas amistades”, expresaron.

¿Quién es Kimberly “Ña más preciosa”?

Kimberly “La más preciosa”, cuyo nombre real es Kimberly Romero Irene, es una influencer y figura pública mexicana reconocida por su autenticidad y carisma.

Nació en León, Guanajuato, y se hizo famosa como parte del grupo “las Perdidas” junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, tras viralizarse un video en 2015. Desde entonces, ha construido una sólida presencia en redes sociales, donde comparte su vida personal, viajes y reflexiones, acumulando millones de seguidores.

Además de su faceta como creadora de contenido, Kimberly ha incursionado en el teatro, participando en obras como “Perfume de Gardenia”, y ha sido coronada reina del Pride LGBTTTIQ+ en Ciudad de México.

