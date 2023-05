Kimberly de Las Perdidas aclara si se casó o no y usuarios opinan que “miente”

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha reaccionado a la aclaración de Kimberly ‘La Más Preciosa’.

Wendy Guevara, de Las Perdidas, aseguró, por medio de un live, que su amiga Kimberly ‘La Más Preciosa’ se había casado por el civil con su pareja, Óscar Barajas, y que “no les había dicho nada”.

Esta situación dio arduamente de qué hablar en redes sociales, dado que tacharon a la creadora de contenido de “mala amiga” por no invitar a sus colegas.

Fue así que Kimberly rompió el silencio y a través de un en vivo dejó claro que aún no se unió legalmente en matrimonio, pues solo se encontraban en el registro para “entregar papeles”.

La influencer fue tachada de “mala amiga” por no invitar a sus compañeras a su supuesta boda. / Luis Pérez

Kimberly La Más Preciosa desmiente a Wendy Guevara sobre su boda

“De una vez les voy a decir, no me case el día de hoy. Voy a ser sincera con ustedes, no me case, simplemente tuvimos cita con el juez ahí en el registro civil, porque fuimos a llenar unos papeles, yo ya que más quisiera”, aseguró.

Así lo dijo Kimberly La Más Preciosa:

Y añadió: “pero mucha gente anda diciendo que yo me casé hoy y que no avisé, sí, sí fui al registro civil”.

Sin más, usuarios rápidamente reaccionaron y pidieron a Kim que dijera la verdad, puesto que muchos confirmaron su boda; pese a la insistencia, la influencer solo procedió a mostrar un poco de lo que usara en su gran día.

Wendy Guevera externó su sentir al enterarse que su amiga se había casado. / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

“Se me hace que está mintiendo”, “Qué metirosa, Wendy ya lo confirmó”, “No tienes por qué dar explicaciones, si te casaste así es porque quieres ser feliz”, “Lo dudo, sí se casó”, “No hay cita con el juez, uno solo va deja papeles y paga”, “No importa lo que hagas, mientras seas feliz”.

Asismimo, hubo quienes externaron que Wendy y Evelyn de Las Perdidas, “se atacaron” por nada: “Evelyn y Wendy, bien atacadas”, “Y tus amigas bien enojadas”, “Yo sabía que no eras capaz de hacerle eso a tus amigas”.

Hasta el momento, Wendy no ha reaccionado a las declaraciones, su amiga Kimberly; sin embargo, usuarios esperan que no exista un malentendido, dado que todo su team (equipo) es de los más “leales”.