Kimberly La Más Preciosa se casó por el civil y Las Perdidas no fueron requeridas: “no nos dijo”

Kimberly de ‘Las Perdidas’ se comprometió con su ahora esposo, Óscar Barajas, en pleno mar abierto en Cancún.



Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’, confirmó a través de un en vivo que su amiga, Kimberly ‘La Más Preciosa’, se casó por el registro civil en León; sin embargo, no le avisó a nadie.

Cabe recordar que la creadora de contenido sorprendió en redes, luego de compartir que su novio, Óscar Barajas, le propinó el anillo en pleno mar abierto en su viaje a Cancún.

No obstante, esta situación causó ardua sorpresa en la influencer, pues fueron usuarios en redes quienes le cuestionaron el porqué no había asistido al civil para acompañar a Kimberly, y ella reiteró que no tenía conocimiento de este acontecimiento.

Kimberly se comprometió a inicios de año en pleno mar bierto. / Luis Pérez

“Hoy se casó Kimberly, yo no sabía, nadie sabíamos. Se casó hoy pues aquí en León al Civil, pero nadie sabíamos, no nos dijo”, comenzó.

Y agregó: “o sea no nos tenía porqué decir a huev*, pero no nos dijo, porque hace rato me estaban poniendo que porqué no había ido al civil”.

Así lo dijo Wendy Guevara:

Pese a que Kimberly no ha hablado al respecto en redes sociales, sí compartió que se encontraba en el registro civil con su pareja, además de un clip en el que dice: “Se llegó la hora” y “El Óscar ya se quiere casar”.

Kimberly ‘La Más Preciosa’ compartió en redes sociales que estaría a punto de casarse. / Instagran: @kimberly_lamaspreciosa

Usuarios consideran que el no invitar a ‘Las Perdidas’ no fue en “mal plan”, ya que ellos dos buscaban pasar un momento romántico e íntimo.

“No invitó a nadie, no se ataquen”, “Puede que solo sea el trámite y después la fiesta”, “Quizá Kim quería que fuera más privado y ya en la boda religiosa si los invité”.

Kimberly no invitó a Las Perdidas a su boda por el civil. / Instagram: @paolitasuarez28

Aunque hubo quienes consideran que el novio y ahora esposo de Kim, “solo quiere sacarle el dinero”, además de que ella es “mala amiga”

“Nada más que se acabe el money y ya regresa”, “Ya sabemos que ese solo la quiere por el dinero”, “Pues sí, anda asegurando la herencia”, fueron otras reacciones.