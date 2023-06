Reportero de Hoy que fue presuntamente agredido por Kimberly de las Perdidas le responde: “no pierdas el piso”

Kimberly ha sido sumamente señalada de haber tratado mal a la prensa luego de un encuentro con ellos, tras el lamentable asesinato de Kevin Kaletry.

Como recientemente te contamos, lamentablemente le arrebataron la vida a Kevin Kaletry, el pasado 4 de mayo, quien se encontraba en la presentación de un proyecto que protagonizaría a lado de Wendy Guevara, perteneciente al grupo de Las Perdidas y otras personalidades del medio.

En ese contexto, el 5 de mayo la prensa buscaba declaraciones de los presentes en el evento, por lo que abordaron a Wendy Guevara, quien iba acompañada de ‘Kimberly La Más Preciosa’.

Pese a que Guevara si respondió a los cuestionamientos, comenzaron a lloverle criticas a Kimberly, ya que supuestamente trató a los reporteros de mala manera, no solo negando entrevista, sino aventándolos.

Ante las críticas, su compañera Wendy fue la que dio la cara y pidió una sincera disculpa por la actitud de su amiga: “Perdón por el momento, espero puedan comprender a Kimberly”, comentó la influencer.

Aunque al momento Kimberly no dijo nada hace poco dio su versión de las cosas y es que recordó que fue señalada por el reportero Sebastián Reséndiz del programa Hoy, quien según sus palabras le comentó que no deseaba hablar con ella, sino con Wendy, por lo que decidió mandarle un mensaje:

"Él me dijo: ‘es que yo estaba entrevistando a Wendy, ni quien te quiera entrevistar a ti’. Y a mí tampoco me importaba su entrevista, le dije; ‘yo dependo de mis seguidores y de un público, más de un reportero como tú", declaró.

Kimberly dio a conocer que el periodista le indicó que no le importaba hablar con ella / Luis Pérez

Asimismo, señaló que sintió que Reséndiz solo deseaba provocarla y que no supo hacer su trabajo de manera profesional.

Sebastián Reséndiz pide que Kimberly se ubique

Claro, que el reportero no se quedó callado y compartió un clip en sus redes dándole respuesta a Kimberly: “Pediste empujar a los camarógrafos, tu nula educación no te permitió esperar un par de minutos, aunque te tuvieras que quedar hasta que Wendy terminara la entrevista”.

De igual manera, dejó en claro que la persona que daba nota al momento era Wendy, no ella, algo que según su perspectiva la hizo sentir celosa: “Ella es la que trae nota, aunque te moleste, tú no, no fuiste en ese momento el interés de la prensa con la pena, dices que no necesitas de un reportero como yo, pues tampoco necesito de una influencer o de una criatura mediática que pulula en las redes, cada semana sale una diferente, entonces tampoco necesito de ti”.

Por otra parte, desmintió que en algún momento le hubiese dicho a la influencer que no deseaba hablar con ella: “No te dije nada porque no he hablado contigo, yo no he hablado, no he tenido un contacto como de que yo te diga, no ha existido eso. Solo te respondí un comentario en las redes que me escribiste”.

La influencer fue sumamente atacada en redes luego de darse a conocer que no había tenido la mejor actitud con la prensa / Luis Pérez

Para finalizar le compartió un consejo a la famosa de las redes: “No pierdas el piso Kimberly, yo te aconsejo, una recomendación con todo respeto, abre un libro, edúcate, aprende a escribir, ponte a leer, utiliza tu tiempo en algo de provecho con todo cariño, te lo recomiendo, no me caes mal. Me rio en las redes con los que publicas, eres muy cómica y eso te lo aplaudo. Pero no pierdas el piso, no hagas que tu existencia en la farándula sea tan efímera”.



