Wendy Guevara teme hablar de Kevin Kaletry por posibles represalias en su contra

Por su parte, Kimberly Irene fue muy criticada por gritar en la entrevista de Wendy Guevara.

A un día del trágico fallecimiento de Kevin Kaletry durante una entrevista a Wendy Guevara, perteneciente al grupo de Las Perdidas, la famosa influencer reconoce que ya no quiere que le pregunten sobre el tema, pues tiene miedo de alguna represalia.

En un encuentro con la prensa, la creadora de contenido admitió que se encontraba asustada por lo sucedido, al igual que todos sus colegas que se encontraban presente en el momento, y resaltó que no sabía el motivo detrás de lo ocurrido con el youtuber.

“Estoy asustada, yo creo que todos los influencers que estábamos ayer en la tarde nos asustamos bastante, apenas nos íbamos a conocer todos. Al chavo que le sucedió esto, no lo conozco. No sabemos lo que haya pasado, ni porqué motivo. No sé nada”, resaltó.

A la par de eso, comentó que se retiró tras el lamentable incidente y admitió que ya no desea que se le cuestione sobre el asunto, pues, al desconocer el motivo del ataque, teme que los responsables atenten en su contra.

Wendy Guevara admitió que está temerosa de hablar sobre Kevin Kaletry por las posibles represalias. / Facebook: Wendy Guevara

“A todos nos da miedo. La verdad, yo casi no quiero tocar el tema porque, la verdad, no sé que tipo de gente sea. Nunca, en mi vida, he tenido una experiencia así”, indicó.

Además del miedo por su vida, sostuvo que tampoco quiere seguir hablando de Kevin Kaletry por respeto a su familia, a la par que pidió respeto por el duelo que están viviendo.

Kevin Kaletry falleció el pasado 4 de mayo, durante una entrevista que le estaban realizando a Kimberly Guevara. / Instagram: @kaletry_king

“No quiero tocar el tema, más (que nada) por la familia del chavo porque, aunque yo no lo conozca o a la familia, pues es una vida y hay que respetarla”, apuntó.

Finalmente, detalló que las autoridades no la han llamado para declarar sobre el hecho, sin embargo, aseguró que no tiene ningún problema con hacerlo, pese a que “no vio nada”.

Kimberly de Las Perdidas y su polémica con la prensa

Durante el encuentro, también estaba presente Kimberly Irene, quien fue muy criticada por la forma en la que trato a los reporteros, pues no solo se negó a dar entrevistas en ese momento, sino que también exigió que la dejaran pasar.

Ante las críticas, su compañera Wendy fue la que dio la cara y pidió una sincera disculpa por la actitud de su amiga: “Perdón por el momento, espero puedan comprender a Kimberly”, comentó la influencer.

Cabe destacar que, hasta el momento, Kimberly Irene no se ha pronunciado por lo sucedido con la prensa, sin embargo, varios internautas salieron a defenderla y afirmaron que todo había sido culpa de los entrevistadores que estaban interrumpiendo la salida.

Wendy Guevara salió a disculparse por el trato que su amiga les dio a los reporteros. / Instagram: @soywendyguevaraoficial

