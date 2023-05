¿Quién era Kevin Kaletry?, el youtuber muerto a tiros durante la presentación de un programa de TV

Por estos hechos hay una persona detenida el personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

La tarde de este jueves, 4 de mayo, se reportó la muerte de Kevin Kaletry un actor y generador de contenido a las afueras de un hotel ubicado en la avenida Benjamín Franklin, en La Condesa, en la Ciudad de México.

De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, la víctima se encontraba en el lugar cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó y lo atacó con un arma de fuego muriendo al instante. Los informes indicaron que Kaletry recibió al menos 3 impactos de bala en la cabeza.

El último informe es que las autoridades fue que han detenido a una persona presuntamente sospechoso, luego de haber iniciado con las investigaciones.

Un hombre fue detenido minutos después de las detenciones en contra de Kevin Kaletry / Instagram: @kaletry_king / @iangarcial / Twitter: @c4jimenez

¿Quién era Kevin Kaletry?

Kevin Kaletry se dedicaba a compartir parte de su excéntrica vida a través de redes sociales, principalmente en la plataforma de TikTok, en donde publicaba videos sobre sus viajes y los momentos que vivía al lado de su familia y amigos.

Según los datos que compartió el joven en sus redes sociales era viudo y provenía de Puerto Rico. Kaletry tiene poco más de dos mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde subía fotos y videos de él en su moto o junto a otras personas.

Poco se sabe de la vida de Kevin Kaletry / Instagram: @kaletry_king / @iangarcial / Twitter: @c4jimenez

Elenco de La Escuelita habla de lo sucedido a Kevin Kaletry

En un video en donde aparecen los productores Gabo Vázquez, Marlon Colmenares y Wendy Guevara explicaron que lo sucedido con su compañero del elenco Kevin Kaletry fue algo externo al proyecto que iban anunciar en la conferencia de prensa La Escuelita, sin embargo, externaron sus condolencias a la familia.

“Esto fue hace algunos momentos hace unas tres horas, yo creo aproximadamente hace unas tres horas. Estamos a punto de iniciar la rueda de prensa, de hecho yo apenas iba a conocer a este chico que murió lamentablemente. De hecho, no conocía a varios influencers de los que van a estar en persona a otros sí. Pues llegó un chico armado a sangre fría mató al chavo, nosotros no sabemos absolutamente nada, el chavo llegó hizo casting con Gabo y Marlon, él fue aceptado, él iba actuar ahí tenía su papel, no sabemos el motivo, no sabemos absolutamente nada de su vida”, comentó Wendy.

Por su parte Marlon Colmenares contó algunos detalles de la personalidad de Kevin Kaletry, además comentó que hace unos días grabó un video para su canal de YouTube con él para hacer un experimento social.

“Con nosotros siempre fue muy amable, muy atento, muy tranquilo, su vida personal no la conocemos nunca supe que hacía, en que trabajaba, nunca fui a su casa. Hace como dos semanas hicimos un video juntos en Bellas Artes en mi canal de YouTube hicimos un experimento social… Gracias a Dios no le pasó nada a otros, solamente perdimos un amigo, pero como dice el dicho el show tiene que continuar”, comentó.

Ian García, quien también forma parte del elenco de este nuevo proyecto ocupó sus historias de Instagram para contar cómo vivió este momento: “amigos les quiero contar una anécdota que me pasó ahorita exactamente hace aproximadamente a las 4 de la tarde, y justamente estaba en una rueda de prensa, porque estoy en un proyecto que invitó Wendy Guevara y Marlon un proyecto que se llama La Escuelita Vip, pues total ya estamos ahí en el evento bien, había mucha gente, había muchos periodistas, muchos medios de comunicación y de la nada de calle entró una persona desconocida armado yo alcancé a ver que levantó la pistola y le dio tres detonaciones a un chavo que estaba dentro del elenco”.

Finalmente, el actor agradeció estar vivo, ya que él se encontraba muy cerca de su compañero Kevin: “si está persona no hubiera tenido el tino porque iba directamente en contra él le da a cualquier persona, yo estaba como 30 centímetros de él un metro máximo estamos apretados a mí me aturdió muchísimo los oídos cuando se hicieron las detonaciones según yo fueron tres, uno en la cabeza y dos en el cuerpo”.