Kevin Kaletry: Video del momento en el que le quitan la vida en plena entrevista con Wendy Guevara

Un youtuber dio a conocer el video de la entrevista que le estaba realizando a Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ cuando comenzaron las detonaciones; así fueron sus reacciones.

La tarde del jueves 4 de mayo, trascendió que el influencer Kevin Kaletry recibió 3 disparos en plena conferencia de prensa de un proyecto que arrancaría con más influencers, siendo Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’, una de las productoras.

A unas horas de la lamentable noticia, el youtuber Gerardo Escareño, conocido como ‘Vaya Vaya’, dio a conocer el video de la entrevista que le estaba realizando a Wendy, cuando comenzaron los disparos a un lado de ellos.

En el video se puede ver a Gerardo y a Wendy reaccionar a las detonaciones sin saber lo que estaba sucediendo, por lo que otras personas que se encontraban cerca, se metieron a cuadro por el susto.

Video de la entrevista que le realizaban a Wendy cuando comenzaron los disparos:

Una de estas personas fue protegida por el youtuber, mientras trataban de entender lo que estaba sucediendo.

El video difundido por Gerardo se hizo viral inmediatamente pues se trata del momento exacto en el que una persona le disparó al influencer, quien perdió la vida inmediatamente en el lugar.

¿Qué sucedió después de los disparos contra Kevin Kaletry?

En su video, el youtuber explicó que la policía llegó al lugar y los sacaron a todos de ahí, “no había comenzado la conferencia de prensa... y cuando sucede este lamentable hecho, nos dejó a todos en shock”.

Wendy reaccionó inmediatamente en otra entrevista con Gerardo en el lugar de los hechos y mencionó, “de repente pasó todo, así tan rápido. Tú me estabas entrevistando y dije, ‘Dios mío’, se oyeron como cohetes y yo dije, ‘ay, me asusté' y entonces el chavo cayó al suelo y estamos todos en shock”.

Wendy Guevara compartió su sentir al ver cómo le quitaron la vida a su compañero Kevin Kaletry en plena conferencia de prensa / YouTube: Vaya Vaya

Por su parte, Aimep3, quien también era parte del proyecto y estaba lista para la conferencia de prensa, mencionó, "él estaba a dos pasos de nosotras y yo solamente oí los disparos. Yo pensé en un momento que a lo mejor era como actuado, pero ya cuando lo vi en el piso (ya supe que no era actuado), dije ‘oh por Dios’ y lo que hice nada más fue abrazar a Dulce, que se agachara, un instinto como de protegerla y ya me quedé así, no supe qué hacer; inmediatamente hablarle al 911”.