¿Qué se sabe de Kevin Kaletry? Su nombre real y un dato que daría un giro a la investigación

En redes sociales, internautas comenzaron a arrojar supuestos datos del influencer que murió cuando estaba por ingresar a una conferencia de prensa

¿Quién era Kevin Kaletry? es la pregunta que muchas personas se han hecho luego de que trascendiera que lamentablemente perdió la vida tras recibir aproximadamente 3 disparos afuera de un hotel en la Condesa en Ciudad de México, en donde influencers y medios de comunicación se estaban dando cita para realizar una conferencia de prensa del nuevo proyecto encabezado por Wendy Guevara de Las Perdidas.

Es por ello que en redes sociales se han dado a conocer algunos datos pocos conocidos del influencer que se dedicaba a compartir parte de su vida a través de redes sociales, sobre todo en TikTok, donde subía videos de sus viajes y momentos con amigos.

Algunos datos que Kevin compartió en redes es que era viudo y era originario de Puerto Rico, pero los internautas descubrieron que su verdadero nombre era Kevin Flores, tenía 26 años y habría usado un apodo inspirado en un hombre que se dedicaba a cometer delitos, aunque esto no ha sido confirmado. También se sabe que el influencer también se dedicaba a la barbería.

Poco se sabe de la vida de Kevin Kaletry, pero internautas investigaron un poco acerca de él / Instagram: @kaletry_king

Igualmente, se reveló que Kevin conocía a Marlon, uno de los productores del proyecto por el que se hizo la conferencia de prensa el pasado 4 de mayo y donde Kevin terminó perdiendo la vida.

Ambos se habrían conocido por haber hecho un casting en un reality llamado ‘Amor o Fama’, el cual explican, se financió con venta de NFT’s, pero todo habría sido una estafa cometida por dos personas, un hombre y una mujer a quienes responsabilizaron de haberse quedado con el dinero de la venta de los NFT’s, así como con lo que le cobraron a algunos candidatos para ser parte del programa que se transmitiría en YouTube y TikTok y que finalmente no se realizó.

Al darse esto a conocer, la misma Wendy Guevara, explicó que Marlon efectivamente conoció a Kevin en este reality, pero no eran amigos, sin embargo necesitaban a un personaje y decidieron llamarlo, aunque ni ella ni los demás lo conocían personalmente, “yo en realidad no lo conozco, lo conozco de vista porque Marlon me dijo, ‘ah va a estar uno que estaba conmigo en (Amor o Fama), y nos habló para hacer casting y todo’ y como ocupábamos a alguien chacalón... pues el otro productor y Marlon ya habían trabajado con él en ‘Amor o Fama’, entonces dijeron, ‘ah pues sí vente’”, mencionó en el canal de YouTube CHIC TV & MARCEVLOGS.

Kevin Kaletry y Marlon Colmenarez se conocieron en el reality Amor o Fama / Twitter: soytavosantos

Igualmente, Wendy recalcó, “quiero también decir que este muchacho Marlon lo conoció en el otro reality que entró Marlon, ¿se acuerdan?, que les hicieron como fraude y eso, entonces Marlon lo conoció ahí y luego lo volvió a ver otra vez en otro evento al muchacho, y pues dice Marlon que era muy buena onda. Otros días dice que estaba platicando con él, que empezaron a platicar porque todos teníamos nuestro número porque teníamos llamadas por Zoom y todos dicen que bien buena onda él, de lo que él trabajaba o a lo que se dedicaba no sabemos, su trabajo, si tenía problemas... nadie sabemos hermanas, Marlon lo conocía por el reality y todo pero no eran amigos de hablar diario con él”.

Hasta el momento se desconoce si el crimen pudo estar relacionado con el reality financiado con NFT’s, pues presuntamente Kevin estaba reclamando el dinero, aunque esto no ha sido aclarado por las autoridades, sin embargo, algunos usuarios de redes sociales creen que el detenido por su probable participación en este hecho, tiene rasgos físicos similares al productor de ‘Amor o Fama’, no obstante esto solo se podrá comprobar hasta que las autoridades den una versión oficial sobre la investigación, pues hasta ahora no se sabe la identidad del hombre detenido.

Además, aún hay un sujeto más implicado que no ha sido detenido por la policía, luego de que el hombre que detuvieron en la colonia Doctores con posesión de un arma de fuego, ya se encuentra bajo custodia preventiva y el caso ya está siendo investigado por las autoridades.