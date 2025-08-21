Muere periodista cultural y conductor de Canal 22 a los 51 años: ¿De qué murió Huemanzin Rodríguez?

El reconocido reportero y conductor Huemanzin Rodríguez, una de las voces más importantes de Canal 22, murió el 20 de agosto de 2025 en Rygge, Noruega.

Su partida fue confirmada a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, acompañado de un poema de Fernando Pessoa, que sus amigos y familiares compartieron como homenaje.

¿Qué poema compartió Huemanzin Rodríguez en su facebook para anunciar su muerte?

En la cuenta de Facebook de Huemanzin Rodríguez se compartió un fragmento del poeta portugués Fernando Pessoa como forma de anunciar su muerte. El texto fue acompañado por sus fechas de nacimiento y fallecimiento. Este mensaje fue compartido por Ane Rosnes, su pareja.

“06.03.1974-20.08.2025

¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!

¡Tan joven muere ante los dioses cuanto

muere! ¡Todo es tan poco!

Nada se sabe, todo se imagina.

Circúndate de rosas, ama, bebe,

y calla. El resto es nada.

Fernando Pessoa”.

Su muerte ha generado conmoción entre colegas, escritores, cineastas y seguidores de la televisión cultural, pues Rodríguez dedicó más de dos décadas a difundir las artes, los festivales y la literatura.

¿De qué murió Huemanzin Rodríguez, reportero cultural de Canal 22?

De acuerdo con la información compartida en La jornada, Huemanzin Rodríguez murió a consecuencia de cáncer, enfermedad contra la que luchaba desde hace tiempo y cuyo diagnóstico mantenía en reserva. En sus últimos días estuvo acompañado de su esposa, Ane Rosnes y de algunos amigos cercanos en Noruega, país donde residía desde hace años.

La noticia sorprendió a la comunidad cultural mexicana, pues aunque se sabía que enfrentaba problemas de salud, pocos imaginaban que su estado era tan delicado.

Muere el periodista cultural, conductor de Canal 22 a los 51 años en Noruega. / Redes sociales

¿Quién es Huemanzin Rodríguez, periodista de Canal 22 que murió en Noruega?

Nacido el 6 de marzo de 1974, Huemanzin Rodríguez comenzó en la televisión desde muy joven. A los nueve años ya colaboraba en proyectos de Imevisión y la Unidad de Televisión Educativa. Sin embargo, su gran salto ocurrió a los 20 años, cuando ingresó a Canal 22 como reportero.

Su primera comisión fue cubrir el Festival Internacional Cervantino de 1996, al que asistió ininterrumpidamente a lo largo de su carrera, incluso cuando se encontraba fuera del país. Ese vínculo con el Cervantino lo convirtió en uno de sus cronistas más constantes.

Además de su pasión por el teatro, la música y el cine, Rodríguez destacó como documentalista, locutor y conductor. Trabajó en países como Alemania, Canadá, China y Colombia, fue jurado en festivales de cine en España y México, y realizó reportajes en lugares tan diversos como Japón, Rusia y Colombia.

Entre sus proyectos más recordados está la conducción de Ludens, programa creado para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con un enfoque cultural y científico.

¿Qué dijo Canal 22 sobre la muerte de Huemanzin Rodríguez?

Tras conocerse la noticia, Canal 22 lamentó profundamente la muerte de su colega y destacó su legado como uno de los periodistas culturales más entregados de la televisora. En sus redes sociales, la televisora compartió el mensaje.

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, escribió canal 22.

