Muere querida dramaturga y directora mexicana a los 41 años; ¿de qué murió Mariana Gándara Salazar?

La industria del entretenimiento se viste de luto ante la muerte de Mariana Gándara Salazar, una dramaturga y directora escénica mexicana, a los 41 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un comunicado, se dio a conocer que la dramaturga falleció este 20 de agosto, asegurando que esto era una gran pérdida para el mundo artístico.

“Con tristeza despedimos a la grandiosa Mariana Gándara Salazar, quien dedicó su vida con amor a la cultura, impulsó con inteligencia y sensibilidad la reflexión y la creación en los ámbitos del cine y el teatro en nuestra universidad. Su vida y su obra dejan una huella imborrable”, se lee.

Te podría interesar: Muere querida influencer a los 27 años por una bala perdida en Estados Unidos

¿De qué murió Mariana Gándara Salazar, dramaturga mexicana?

Hasta el momento, no se ha hecho oficial la causa de muerte de Mariana Gándara Salazar. Sin embargo, reportes extraoficiales indican que falleció en la Ciudad de México, debido a una “penosa enfermedad” no especificada.

Cabe destacar que, en ningún momento, Mariana dio comentarios sobre su estado de salud y solo usaba sus plataformas para compartir cosas relacionadas con su trabajo. Sus familiares aún no se han pronunciado ante este lamentable hecho, por lo que se desconoce dónde o cuándo se realizarán los ritos funerarios.

En tanto que las redes sociales de la artista se llenaron de mensajes recordando su vasta trayectoria y deseándole una pronta resignación a la familia. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Me voy enterando de la triste pérdida”

“Se le va a extrañar”

“México pierde un gran talento”

“Díganme que no es verdad”

“Espero que la familia esté bien”

“Que en paz descanse”

“Ojalá digan dónde será el funeral”

¿De qué murió Mariana Gándara Salazar? / Redes sociales

No te pierdas: ¿Murió la influencer AimeP3 a los 36 años? La famosa rompe el silencio y desmiente información falsa

¿Quién era Mariana Gándara Salazar?

Mariana Gándara Salazar, conocida solo como Mariana Gándara, nació en 1984, en la Ciudad de México. Fue una directora escénica, docente, dramaturga, gestora cultural y artista interdisciplinaria.

Estudió literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). Completó su educación en la Universidad de Artes de Londres.

En 2008, ayudó a la formación del Colectivo Macramé, que ha tenido presencia en diversos países del mundo como Suiza. Algunos de sus trabajos más destacados fueron:

Nadie pertenece aquí más que tú

Mar de fuchi

Asuntos fantasmales

Santo milagro

Straight

UTOPÍA

Obtuvo múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria artística. Desde 2017, se desempeñó cómo profesora en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL.

¿Quién es Mariana Gándara Salazar? / Redes sociales

¿Quién es el esposo de Mariana Gándara Salazar?

Mariana Gándara Salazar siempre fue muy hermética en cuanto a hablar sobre su vida privada, por lo que se desconoce si estaba casada o tenía hijos. Por otra parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo mención solo de su padre, por lo que se puede intuir que su madre falleció hace algún tiempo.

Y es que el instituto envió condolencias “de manera especial a su padre, el arqueólogo y docente Manuel Gándara, así como a sus familiares, colegas, seres queridos y alumnos”, tras el deceso de la docente.

Mira: ¿Ernesto Barajas, vocalista de Enigma norteño, presentía su muerte? Este fue su último mensaje