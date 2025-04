La obra de teatro ‘Arte': Reflexión y comedia en el Teatro Libanés

La obra de teatro ‘Arte’, escrita por la reconocida dramaturga Yasmina Reza, llegó el pasado mes de marzo a la cartelera mexicana. Con su aguda observación de las relaciones humanas y su profunda reflexión sobre el mercado del arte moderno, esta obra promete cautivar al público.

Adaptada por Alex Bracho y Cristian Magaloni, ‘Arte’ cuenta con un talentoso elenco protagonizado por Fernando Bonilla, Alfonso Borbolla y Mauricio Isaac, quienes dan vida a los complejos personajes de Sergio, Marco e Iván. La producción está a cargo de Alex Bracho, Ana Kupfer y Sergio Mingram, mientras que la dirección corre a cargo de Cristian Magaloni.

Fernando Bonilla, Alfonso Borbolla y Mauricio Isaac están en la obra de teatro Arte / Cortesía

Mira: Mi hado: Una comedia irreverente que desafía las relaciones tóxicas

La obra de teatro ‘Arte’ llega a México tras éxito internacional

Esta puesta en escena ha sido representada en importantes escenarios internacionales, incluyendo París, Londres, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, donde ha tenido un gran éxito.

La trama gira en torno a la fragilidad de la amistad a través del mundo del arte contemporáneo. Cuando Sergio compra un lienzo completamente blanco por una gran suma de dinero, sus amigos Marco e Iván reaccionan con sorpresa y burla. Esto desencadena una hilarante y profunda discusión que revela tensiones ocultas y cuestiona el verdadero significado del arte y la amistad.

Al respecto, platicamos con uno de sus protagonistas, Alfonso Borbolla, quien nos dijo: “Con diálogos ágiles y agudos, ‘Arte’ invita al público a reír, reflexionar y cuestionar sus propias percepciones sobre el valor del arte y las relaciones humanas. Esta comedia ha sido traducida a varios idiomas y fue adaptada al cine en 2011. Esta obra se mantiene como una de las comedias más representativas de la dramaturgia contemporánea”.

No te pierdas: Susana Alexander se retira de los escenarios ¿por grave problema médico?: “Mi cuerpo no quiere seguir”

La obra de teatro Arte explora la amistad y el valor del arte, con Fernando Bonilla, Alfonso Borbolla y Mauricio Isaac / Cortesía

Los protagonistas y su química en el escenario

Alfonso añadió: “Estoy muy emocionado de trabajar con Fernando Bonilla y Mauricio Isaac, que son mis amigos desde hace muchos años y por quienes siento mucha admiración. Es un placer compartir el escenario con ellos, hay una gran química. También estoy muy feliz de trabajar con Ana Kupfer y Cristian Magaloni. Desde que vi su obra ‘Indecente’, se despertó en mí el deseo de conocerlos y colaborar con ellos. No puedo negar que me daba nervios porque me di cuenta que el montaje estaba generando mucha expectativa”.

Para Alfonso, también integrante del programa ‘Me caigo de risa’, esta puesta en escena tiene un significado muy especial, ya que desgraciadamente en febrero pasado falleció su amado padre. “‘Arte’ me acompaña en un momento muy difícil de mi vida. El apoyo que he sentido por parte del equipo ha sido maravilloso, y estoy seguro que este montaje viene a salvarme la vida, como siempre lo hace el teatro”.

Finalmente, Alfonso nos dijo: “La escritora consiguió tener un texto inteligente y profundo, pero que a la vez sea divertido, llevadero, que todo el mundo entienda y se relacione con él”.

La temporada inició el 5 de marzo en el Teatro Libanés, con funciones todos los miércoles a las 20:30 horas.

Puede gustarte: Sian Chiong se une a la obra de teatro “Clue, el juego de la sospecha” con tres personajes