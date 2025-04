Susana Alexander se retira de los escenarios ¿por grave problema médico?: “Mi cuerpo no quiere seguir”

La actriz Susana Alexander encendió las alarmas al anunciar su retiro inminente de los escenarios. A través de un video para redes sociales, se dijo muy triste por su decisión, pues deseaba seguir cerca del público.

La también directora mexicana de 81 años comenzó su video disculpándose por no poder cumplir con los compromisos laborales por causas médicas.

“Siempre digo lo mismo al principio (de mis videos): ‘Soy Susana Alexander’, pero esta vez les hablo para ofrecerles una disculpa. No voy a poder cumplir”, dijo, con evidente tristeza y un poco de dificultad para hablar.

Susana Alexander resaltó que siempre ha sido profesional en cada uno de sus compromisos. No obstante, ahora se ve orillada a alejarse de los escenarios por recomendación de sus médicos.

Si bien no detallo si padece algún tipo de enfermedad grave, dejó ver que su edad influyó en esta decisión, y resaltó que, pese a sus ganas de seguir trabajando, su “cuerpecito ya no da para más”.

Susana Alexander

“Es por causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor es que soy mayor. Mi edad ya no me deja. Ya no quiere. Mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir. Ya no puede seguir trabajando. El doctor me dijo: ‘Se acabó, señora. Tiene usted que entender que tiene que parar’”.