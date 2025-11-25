Conductor de ‘Al extremo’ anuncia en vivo, que él y su esposa, esperan a su primer bebé: ¿De quién se trata?

A un año de haberse jurado amor eterno en una boda que reunió a familiares y amigos, un famoso conductor mexicano de Al extremo, y su esposa, anunciaron que se encuentran en la espera de su primer bebé. La noticia fue revelada en vivo durante la más reciente emisión del programa. ¿De quién se trata?

¿Qué conductor de Al extremo anunció que espera a su primer bebé junto a su esposa?

Fue apenas el día de ayer que en pleno programa de Al extremo, Uriel Estrada, conductor actual, reveló que su esposa, Paloma Sánchez, está embarazada y esperan a su primer bebé juntos.

Con sonrisas y un aire de celebración dentro del foro, Estrada confirmó lo que él y sus compañeros habían adelantado como un mensaje “muy importante” para la audiencia.

Esta familia crece porque ahí viene un ‘extremito’ o ‘extremita’. Un bebé viene en camino, es la noticia que queríamos compartir con ustedes. Uriel Estrada

Más tarde, el propio Uriel Estrada añadió: “ Paloma y yo vamos a ser papá y mamá. Nuestra familia crece y por supuesto lo queremos compartir con usted, porque ustedes forman parte de nosotros, de nuestro día a día ”.

¿Cuándo fue la boda entre Uriel Estrada y Paloma Sánchez?

La noticia de su compromiso se dio a conocer en junio del 2024, cuando tanto Uriel Estrada como Paloma Sánchez, publicaron en sus redes sociales una serie de fotografías románticas que mostraban la gran felicidad que vivían.

El día de la ceremonia, Paloma deslumbró con un vestido strapless acompañado de un velo largo que caía hasta el piso, mientras que Uriel eligió un esmoquin clásico con moño, formando juntos una pareja impecable para la ocasión.

La unión entre ella y el conductor no tardó en causar revuelo en redes, donde pronto se volvió viral. Vanessa Claudio, compañera de Uriel en Al extremo, compartió imágenes del templo donde se realizó la boda y posó con los recién casados, difundiendo los momentos más especiales en sus plataformas.

En los días previos al enlace, Al extremo transmitió un video en el que Paloma expresaba la emoción que sentía por la celebración, mostrando al público lo significativo que era ese instante para ella. Finalmente, el 2 de noviembre, amigos y familiares provenientes de Guerrero y Sinaloa se reunieron para acompañarlos en un día lleno de amor y alegría, presenciando su unión.

¿Quién es Uriel Estrada, conductor de Al extremo?

Uriel Estrada es un presentador y comunicador mexicano conocido por su labor en televisión, especialmente en TV Azteca, donde se ha posicionado como uno de los integrantes más destacados del programa Al extremo.

Nacido en Acapulco, Guerrero, ha forjado una carrera por su dinamismo frente a las cámaras y su habilidad para conectar con el público en temas de actualidad, entretenimiento y acontecimientos relevantes.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos puestos dentro del ámbito televisivo, que van desde la cobertura de eventos especiales hasta la conducción de espacios de entretenimiento. Su presencia habitual en pantalla lo ha convertido en una figura reconocida dentro de la empresa, sobre todo por su participación en transmisiones en vivo, donde sobresale por su profesionalismo, rapidez y carisma.

