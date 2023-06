Vanessa Claudio le bailó a Uriel Estrada en Al Extremo y lo deja sin palabras

Alex Estrada,Vanessa Claudio, Uriel Estrada y Carlos Quirarte son conductores en Al Extremo.

Vanessa Claudio y Uriel Estrada han desmentido en varias ocasiones tener un romance, pues los presentadores de Al Extremo han protagonizado varias escenas, donde la química y el coqueteo no han faltado.

De hecho, los mismos seguidores del programa, han expresado su deseo en que Vanessa Claudio y Uriel Estrada sean más que amigos, sin embargo, ellos han aclarado que se llevan muy bien, pero no tienen otra relación que no sea la amistosa.

Fue precisamente en el programa Al Extremo, donde los conductores tuvieron otro momento romántico y subieron la temperatura al ritmo de La bebé de Peso Pluma.

Los conductores de Al Extremo dieron de qué hablar. / Instagram: @vanessaclaudio

La presentadora puertorriqueña se puso a bailar con Uriel mientras movía sus caderas y bajaba hasta el piso, dejando a Uriel Estrada sin aliento, sin palabras, dejando que Vanessa Claudio hiciera su sensual baile.

“Aquí huele a romance extremo”, “Ya bésense sus bocas no se hagan del rogar si expiran amor, se pasan, pero me encantan como pareja”, “Me encantan ya dale el sí Vane Urielito échale ganas mijo y no te me duermas pónteme buzo jaja saludos chicos guapos y cuidado Vane no le vayas a causar un infarto a Uriel con esos bailes sexis”, escribieron algunos internautas en redes.

Otro usuario comentó: “Mi Vane se merece ya un amor bonito y Uriel se ve que es un tipazo de esos que ya no hay, no lo dejes ir mi Vane”.

Hasta el momento Uriel Estrada y Vanessa Claudio son buenos amigos, sin embargo, son una de las parejas a cuadro de TV Azteca que muchos piden ver juntos y que sin duda han conquistado con su carisma a los televidentes en Al Extremo.