Capi Pérez rompe el silencio sobre la muerte de la sobrina de su esposa; revela desgarradores detalles

A una semana de que se emitiera la alerta para localizar a la sobrina de Itzel Barro, esposa del conductor de Venga la alegría, Capi Pérez rompió el silencio y reveló que la muerte de la joven se debió a cuestiones de salud mental. La noticia se suma a la conmoción que causó la desaparición de la joven en Quintana Roo durante la temporada navideña. ¿Por qué dijo aseguró eso?

¿Cómo desapareció Nataly Montserrat González, sobrina de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez?

Según lo que se informó en el primer video difundido por la esposa del ‘Capi’ Pérez (26-27 diciembre), Nataly Montserrat González Barro residía en Cancún, Quintana Roo. La última vez que se le vio fue la noche del 25 de diciembre, alrededor de las 23:30 horas, cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6.

En ese momento se dio a conocer que vestía un camisón de color beige y chanclas. También se compartieron algunos datos generales sobre su perfil, entre ellos que era médica veterinaria y que se dedicaba al cuidado de los animales. La familia pidió el apoyo de la ciudadanía y solicitó que cualquier información relevante fuera reportada directamente a las autoridades correspondientes.

Estos datos integraron la ficha de búsqueda y el llamado público que circuló ampliamente en redes sociales durante los días posteriores a su desaparición.

Posteriormente, Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, dio una actualización del caso. En el mensaje agradeció a todas las personas que colaboraron compartiendo la información de Nataly Montserrat González Barro y confirmó que lamentablemente fue hallada sin vida.

Asimismo, aclaró, por decisión de la familia, que no se darán a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre su fallecimiento. El mensaje finaliza agradeciendo el apoyo, así como la comprensión y el respeto del público ante la difícil situación.

¿Qué dijo el Capi Pérez sobre la desaparición de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa?

Fue en un reciente encuentro con el periodista, Gabriel Cuevas, que el conductor de Venga la alegría, el Capi Pérez, declaró, en referencia a la tragedia que envolvió a la familia de su esposa Itzel Barro, lo siguiente:

Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que lamentablemente había perdido la vida y es simplemente, lo que nos deja es valorar más a tus familiares. (...) Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental, entonces creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente y tenerlo bien claro y buscar ayuda”. Capi Pérez

Itzel Barro también compartió su sentir: “ Súper triste, es algo que no se lo deseo a nadie y pues nada, apoyando a la familia ”. Sin embargo, sobre la causa de la muerte, señaló que la familia decidió mantener ciertos detalles en privado: “ Su mamá, de mi sobrina, y familia decidieron que no se hablara del tema (…) estamos muy lastimados, pero son cosas de familia ”, añadió Barro.

¿Cómo anunciaron el Capi Pérez e Itzel Barro que se convertirán en padres por segunda vez?

El Capi Pérez y su esposa, Itzel Barro, anunciaron que están en espera de su segundo bebé mediante un video que compartieron en redes sociales. En las imágenes se aprecia a la pareja acompañada de su hijo mayor, de espaldas al mar, utilizando gorras que se convierten en el elemento central para dar la noticia.

En la primera escena, el conductor aparece cargando al pequeño y voltea su gorra para mostrar la palabra “Dad (papá)”. Posteriormente, Itzel Barro hace lo mismo con la gorra que porta, dejando ver la palabra “Mom (mamá)”, mientras ambos permanecen de espaldas y sostienen al niño entre los dos.

El anuncio se completa cuando Itzel Barro gira la gorra de su hijo, revelando la frase “Big brother (hermano mayor)”, con lo que confirman que el pequeño está por convertirse en hermano mayor.Para acompañar el video, Barro, conocida en redes como HolaEnfermera, escribió: “ Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor ”.

