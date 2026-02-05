¿Conductora de TV, Savannah Guthrie, recibió carta para el rescate de su madre? ¡Aseguran sí fue secuestrada!

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, quien regularmente da las noticias en el TODAY Show, sigue dando de qué hablar. Recientemente volvió a hablar frente a las cámaras no para informar, sino para suplicar. Esto, tras nuevos rumores de una posible carta para pedir el rescate de su madre, Nancy Guthrie. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas?

¿Cómo fue el presunto secuestro de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, conductora de TODAY?

Quien decidió hablar públicamente fue Savannah Guthrie, una de las personalidades más visibles del matutino “TODAY” de NBC, presencia constante en la pantalla estadounidense y referente del periodismo televisivo.

Luego de que se diera a conocer la desaparición de su madre, la conductora envió un mensaje que fue transmitido durante el programa, emisión a la que no acudió. En ese comunicado manifestó la inquietud de su familia y solicitó apoyo.

“ En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida madre ”, se leía en el comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes, la ausencia de Nancy Guthrie comenzó a preocupar a sus allegados cuando no acudió a misa, como hacía de manera habitual cada fin de semana. Tras recibir la alerta, un conocido acudió a su vivienda en Arizona y encontró la casa vacía . Pasaron alrededor de 12 horas antes de que la búsqueda formal iniciara la mañana del domingo.

¿La conductora Savannah Guthrie recibió una carta para el rescate de su madre?

La noticia de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora Savannah Guthrie, ha sacudido al mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Uno de los momentos más preocupantes llegó hace unas horas, cuando surgió el rumor de una carta enviada por los presuntos secuestradores.

Una serie de rumores se generaron luego de que algunas cadenas de televisión de los Estados Unidos recibieran cartas de personas que presuntamente serían los que privaron de la libertad a su madre. Aunque no se sabe que sean verídicas, Savannah confirmó estar al tanto de ello y pidió una oportunidad para “hablar con ellos”:

Estamos aquí como familia porque necesitamos hablar directamente con quienes puedan tener a nuestra madre. Como saben, ella tiene 84 años. Su salud es frágil, especialmente su corazón. (...) Sabemos que ha habido informes sobre una nota de rescate. Queremos decirles que estamos listos para hablar. Estamos listos para escuchar. Pero necesitamos una prueba. Savannah Guthrie

La expectativa entorno al caso sigue creciendo y los internautas piden por la aparición de la matriarca.

¿Quién es Savannah Guthrie, conductora de TODAY?

Savannah Guthrie es una periodista, abogada y presentadora de televisión estadounidense reconocida por su papel protagónico en el programa matutino “TODAY” de la cadena NBC.

Su preparación legal le permitió destacar en coberturas judiciales y políticas, lo que llamó la atención de cadenas nacionales.

A lo largo de su carrera ha cubierto elecciones presidenciales, entrevistas con líderes mundiales, eventos históricos y temas sociales. También ha sido moderadora en debates políticos y especiales informativos de NBC.

