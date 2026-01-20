Anabel Ferreira da actualización tras reportar una desaparición lanza mensaje, ¿vuelve a suplicar ayuda?

Hace una semana, la actriz mexicana Anabel Ferreira encendió las alertas en redes sociales al reportar la desaparición de una joven. A través de su cuenta oficial en X, la también exparticipante de MasterChef celebrity México solicitó apoyo urgente para localizar a joven quien había sido vista por última vez el 9 de enero en calles de la alcaldía Iztapalapa. Este lunes 19 de enero, la historia tuvo un desenlace nuevo desenlace. Te contamos qué sucedió.

¿Cuál fue la ayuda que pidió en redes sociales la actriz Anabel Ferreira?

El pasado 12 de enero, Anabel Ferreira recurrió a su perfil en X para compartir un video en el que se mostró consternada y pidió ayuda a los internautas para encontrar a la joven, quien fue vista por última vez cuando salía de su plantel escolar.

“ ¡Ayuda, por favor! Estamos buscando a (la menor), se perdió desde el día 9 de enero, saliendo de la escuela ”, dijo Anabel Ferreira.

Tras la publicación, numerosos usuarios replicaron el mensaje y expresaron su apoyo, difundiendo la información con la intención de que cualquier pista contribuyera a ubicarla.

¿Qué sucedió con la joven desaparecida que fue reportada por Anabel Ferreira?

A una semana del reporte inicial, Anabel Ferreira volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar la información. Junto al mismo video que había compartido días atrás, la actriz escribió un breve mensaje que trajo alivio a cientos de personas que habían seguido el caso: “ Localizada esta chiquita ”.

Aunque la actriz no ofreció detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada la menor, su mensaje fue suficiente para confirmar que se encontraba a salvo. Posteriormente, autoridades capitalinas también informaron que la joven había sido localizada la tarde del lunes 19 de enero.

El mensaje de Ferreira fue recibido con comentarios de agradecimiento y reconocimiento por parte de usuarios que destacaron su empatía y compromiso social: “ Gracias por ayudar. Un abrazo hermosa ”, escribió una usuaria.

¿Quién es Anabel Ferreia y cuál es su trayectoria?

Anabel Ferreira, nacida en 1964, es conocida por su trabajo en telenovelas, teatro y programas de televisión mexicanos, destacando por su carisma y capacidad de adaptarse a distintos géneros frente a las cámaras.

Su carrera televisiva comenzó en la década de los 80, participando en diversos programas de comedia y telenovelas. Logró consolidarse como una de las figuras más apreciadas del entretenimiento mexicano, combinando con éxito la actuación dramática con el humor.

Entre sus papeles más reconocidos se encuentran:



Te sigo amando,

La casa de las flores y

Un buen divorcio.

Además de su trayectoria actoral, Anabel ha participado en reality shows y programas de concurso, destacando su participación en MasterChef celebrity México, donde mostró su personalidad.

