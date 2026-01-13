Anabel Ferreira enciende las alarmas tras reportar la desaparición de ¿una familiar?: “¡Ayuda, por favor!”

La preocupación se encendió en redes sociales luego de que Anabel Ferreira, reconocida actriz mexicana y exparticipante de Masterchef celebrity México, utilizara su plataforma digital para lanzar un llamado urgente de ayuda. Con visible angustia, la famosa pidió apoyo para localizar a una adolescente, quien desapareció tras salir de su escuela.

¿Qué dijo Anabel Ferreira en su llamado urgente para encontrar a la adolescente?

A través de su cuenta en X, Anabel Ferreira publicó un video en el que aparece visiblemente preocupada. En él, la actriz solicitó el apoyo de la comunidad digital para ayudar a localizar a la joven, quien fue vista por última vez al salir de su escuela.

“¡Ayuda, por favor! Estamos buscando a (la menor), se perdió desde el día 9 de enero, saliendo de la escuela” Anabel Ferreira

Usuarios comenzaron a compartir la publicación, ofreciendo apoyo y difundiendo la información con la esperanza de que algún dato pueda ayudar a dar con su paradero.

Así aparece en video pidiendo ayuda Anabel Ferreira:

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez la adolescente desaparecida por la que Anabel Ferreira pide ayuda?

De acuerdo con la información compartida por Anabel Ferreira, la adolescente fue vista por última vez el viernes 9 de enero, justo después de salir de su centro escolar. Desde ese momento, no se ha tenido contacto con ella, lo que ha incrementado la preocupación entre familiares, conocidos y ahora también entre miles de personas en redes sociales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni se han difundido versiones oficiales. La información que circula se basa únicamente en el llamado público realizado por la actriz y en la difusión que se ha generado en plataformas digitales.

Cabe destacar que Anabel Ferreira no confirmó tener algún parentesco con la adolescente desaparecida, únicamente hizo un llamado público para ayudar en su localización.

Anabel Ferreira / Redes sociales.

¿Quién es Anabel Ferreira?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Anabel Ferreira es una figura clave del entretenimiento en México. Su carrera incluye comedia, telenovelas, cine y teatro, además de proyectos recientes que la acercaron a nuevas generaciones.

Producciones como “Un buen divorcio”, “La casa de las flores”, “Te sigo amando” y su paso por MasterChef Celebrity México la mantienen vigente y cercana al público. Esa cercanía es la que hoy convierte su voz en una herramienta poderosa para amplificar causas urgentes.