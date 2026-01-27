Desaparece el nieto de Lucha Villa y activan urgente ficha de búsqueda: esto se sabe

La tranquilidad alrededor de una de las familias más conocidas de la música ranchera se rompió de golpe. El nombre de Lucha Villa volvió a sonar, pero no por un homenaje ni por su legado artístico, sino por una situación que tiene en alerta a autoridades y seres cercanos: la desaparición de su nieto.

Lucha Villa

¿Qué se sabe de la desaparición del nieto de Lucha Villa?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí activó formalmente la alerta y difundió los datos de identificación. En el documento se señala que “desaparecido el nieto de Lucha Villa, hijo de Rosy Miller, hija de la famosa cantante”, frase que comenzó a replicarse ampliamente al hacerse público el caso.

Las autoridades detallaron que Ismael Esqueda Miller fue visto por última vez en la colonia Lomas Tercera Sección, en la capital potosina, el lunes 26 de enero. Desde ese momento, no se ha tenido contacto con él, situación que encendió protocolos de búsqueda.

¿Cómo iba vestido Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa, cuando fue visto por última vez?

La ficha de búsqueda difundida por las autoridades incluye detalles clave para facilitar su localización. Según el reporte, portaba:



Playera de manga corta

Camisa azul con cuadros rojos

Pantalón de mezclilla

Tenis

Dos pulseras: una amarilla y otra negra

Lucha Villa boletín de búsqueda

¿Existe la sospecha de un secuestro en el caso del nieto de Lucha Villa?

Aunque en redes sociales y algunos espacios informativos comenzó a circular la versión de un presunto secuestro del nieto de Lucha Villa, es importante subrayar que esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta ahora, el caso se maneja formalmente como persona desaparecida, y cualquier otra línea forma parte de hipótesis no oficiales.

¿Quién es Lucha Villa?

Lucha Villa, nombre artístico de Luz Elena Ruiz Bejarano, es una de las voces femeninas más emblemáticas de la música ranchera en México. Nació en Camargo, Chihuahua, y desde joven mostró un talento que la llevó a conquistar escenarios nacionales en una época dominada por grandes intérpretes del género. Su estilo fuerte, elegante y lleno de carácter la convirtió en referente de la canción mexicana, especialmente en temas de desamor y orgullo femenino.

Además de su carrera como cantante, Lucha Villa también brilló en el cine durante la época dorada tardía del cine mexicano. Participó en múltiples películas en las décadas de los 60 y 70, consolidando una imagen de mujer firme y temperamental que conectaba con el público. Interpretó canciones que se volvieron clásicas dentro del repertorio ranchero, logrando un lugar entre las artistas más respetadas del género regional mexicano.

Su vida dio un giro drástico en 1997, cuando sufrió complicaciones médicas tras una cirugía estética que le provocaron secuelas neurológicas graves. Desde entonces se retiró de la vida pública, lo que aumentó el misterio alrededor de su figura. Aun así, su legado musical sigue vigente y su nombre continúa siendo sinónimo de historia y tradición dentro de la música mexicana.