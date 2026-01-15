Mía Rubín pide ayuda y enciende las alarmas: reporta la desaparición de una persona ¿Qué dijo? | FOTO

La cantante Mía Rubín compartió el boletín de búsqueda de una persona reportada como desaparecida, sumándose así a los llamados urgentes para dar con su paradero, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

Mía Rubín reporta desaparición de una persona en la Ciudad de México. / Foto: Redes sociales

¿Qué público Mía Rubín sobre la desaparición de una persona?

Mía Rubín utilizó sus redes sociales para compartir la ficha de búsqueda de Reyes Hernández Leyva, un hombre de 81 años reportado como desaparecido. La cantante difundió la información oficial con el objetivo de ampliar el alcance del caso y solicitar apoyo para dar con su paradero, sumándose a los esfuerzos de familiares y autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Reyes Hernández Leyva fue visto por última vez en las inmediaciones de Tláhuac. En la publicación compartida por Mía Rubín se incluyeron los datos necesarios para su identificación, así como los números de contacto correspondientes, invitando a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades en caso de contar con información que ayude a localizarlo.

En su mensaje, la hija de Erik Rubín se limitó a difundir la ficha de búsqueda y no ofreció más detalles sobre el caso, ni tampoco información sobre un posible vínculo con la persona desaparecida, manteniendo el enfoque en la información oficial y en la difusión del llamado para su localización.

Mía Rubín compartió la ficha de búsqueda de Reyes Hernández Leyva. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Reyes Hernández Leyva?

La desaparición de Reyes Hernández Leyva, un hombre de 81 años, fue reportada recientemente. El caso fue difundido en redes sociales para solicitar apoyo ciudadano que permita obtener información sobre su paradero, donde también se compartió un video captado por una cámara de seguridad, donde se observa al señor de la tercera edad caminando por la calle.

Según la ficha oficial, Reyes Hernández Leyva fue visto por última vez el 7 de enero de 2026 en Jaime Torres Bodet. Además, las autoridades indicaron que fue visto por última vez en su domicilio y que desde ese momento se desconoce su paradero.

El hombre de la tercera edad tiene estatura aproximada de 1.58 metros. Como señas particulares se menciona una lunar en la mano derecha de aproximadamente 1 centímetro y un lunar en el cuello del lado izquierdo de aproximadamente 1 centímetro.

Respecto a la vestimenta, se detalla que al momento de su desaparición portaba sudadera de color gris, pantalón a cuadros tipo pijama en color rojo y gris, huaraches de dos correas y calcetines de color gris.

Zona donde fue visto por última vez ficha de búsqueda de Reyes Hernández Leyva. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Mía Rubín, cantante que reportó una desaparición?

Mía Rubín es una actriz y cantante nacida el 22 de abril de 2005 en la Ciudad de México. Desde temprana edad ha desarrollado una carrera en el medio artístico, participando en proyectos de cine y televisión, así como en trabajos de doblaje, lo que le ha permitido explorar distintas facetas dentro de la actuación y la música. En el ámbito actoral, Mía Rubín ha formado parte de producciones cinematográficas y televisivas como:



El que busca, encuentra (2017)

Recuperando a mi Ex (2018)

la serie Silvia Pinal… frente a ti (2019).

Además de su trabajo como actriz, Mía Rubín ha tenido participación en programas musicales. En la primera temporada de Juego de voces 2024 integró el equipo de Los Herederos, junto a Eduardo Capetillo Gaytán, Lucero Mijares y Melenie Carmona. En este formato, el equipo se enfrentó al de sus padres, integrado por Erik Rubín, Eduardo Capetillo, Manuel Mijares, Isabel Lascurain y Alicia Villarreal, logrando imponerse como ganadores en la competencia.

