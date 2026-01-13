Mía Rubín y Tarik Othón, tras convertirse en ‘papás’, él la sorprende con lujoso regalo en sus vacaciones: FOTO

Tarik Othón sorprendió a su novia Mía Rubín con un lujoso regalo que dejó con la boca abierta a más de uno. La pareja sigue derrochando amor tras celebrar juntos las fechas decembrinas y disfrutar de sus vacaciones, ¿qué fue lo que le dio el rejoneador a la cantante, el anillo de compromiso tras rumores de boda o algo más? Te contamos.

Mía Rubín y Tarik Othón. / Foto: Redes sociales

Mía Rubín y Tarik Othón están de vacaciones

Mía Rubín y Tarik Othón compartieron con sus seguidores que se encuentran de vacaciones en Bora Bora, destino ubicado en el Pacífico Sur, al noroeste de Tahití, en la Polinesia Francesa. A través de sus redes sociales, la pareja difundió distintas imágenes y videos en los que se les observa recorriendo la isla y mostrando algunos de los paisajes que caracterizan la zona

Las publicaciones permitieron conocer parte de las actividades que realizaron durante su estancia, así como los espacios naturales que visitaron. En los contenidos compartidos, ambos aparecen juntos en distintos puntos del destino, lo que llamó la atención de quienes siguen de cerca su relación.

¿Qué le regaló Tarik Othón a Mía Rubín?

Tarik Othón sorprendió a la cantante Mía Rubín al regalarde un collar de perlas durante el viaje que realizaron recientemente, detalle que ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales. La información se difundió luego de que la intérprete compartió una historia y una publicación en la que dejó ver el regalo que recibió por parte de su pareja.

En la publicación, Mía Rubín mostró el collar de perlas que le obsequió Tarik Othón, mientras que en la historia se puede ver que la cantante camina detrás de su novio, Othón se da la media vuelta y le pone la joya en el cuello. Posteriormente sellan el momento con un beso y un abrazo.

Además, la cantante escribió un mensaje dirigido al rejoneador, en el que expresó lo que significó el detalle recibido durante sus vacaciones. La imagen llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al gesto compartido en la plataforma, donde se destacó que no se trató de un anillo de compromiso.

“Este viaje, mi niño me sorprendió con el regalo más hermoso y especial de todos, te amo”, destacó la cantante a través de sus redes sociales.

Mía Rubín mostrando su collar de perlas. / Foto: Redes sociales

Mía Rubín y Tarik Othón se convierten en “papás”

Durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025 en un encuentro con la prensa, Mía Rubín sorprendió al revelar que se convirtieron en “papás” y que la relación sigue creciendo en lo cotidiano.

“Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”, dijo la hija de Erik Rubín en aquel entonces.

Como era natural, la mayoría de los presentes se alegró con la noticia y le desearon lo mejor la cantante con esta nueva responsabilidad en su relación.

Mía Rubín y su novio Tarik Othón. / Francisco Mancera

¿Tarik Othón y Mía Rubín se van a casar?

La posibilidad de que Mía Rubín y Tarik Othón lleguen al altar ha generado curiosidad entre el público, especialmente después de que la joven cantante confesó que sí se imagina casándose con él “algún día”.

Durante una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade para Montse & Joe, la hija de Erik Rubín respondió con naturalidad cuando le preguntaron si le gustaría casarse: “Yo creo que sí, pero todavía no”. Su declaración tomó por sorpresa a Yolanda, quien reaccionó recordándole que él es su primer y único novio, comentario que la cantante tomó con humor.

Mía Rubín dejó claro que no tiene prisa y que los rumores solo han exagerado las cosas: “No tengo prisa de casarme, aunque los medios ya me embarazaron, ya me casaron, pero estamos muy felices todos”.

Agradeció también que su familia apruebe su relación y quiera a Tarik Othón, algo que considera fundamental. La pareja incluso ha logrado mantener una relación a distancia sin complicaciones, ya que él vive en Querétaro: “Nos vemos seguido, él viene un fin a verme y yo voy el siguiente a verlo”, compartió.

