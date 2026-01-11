¿Ángela Aguilar y Nodal celebraron su boda en Zacatecas? ¡Fiesta, callejonada y misterio!

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron el centro de atención tras una celebración realizada recientemente en Zacatecas, donde imágenes y comentarios sobre una gran fiesta comenzaron a circular en redes sociales. El evento despertó preguntas entre sus seguidores, quienes se preguntan si se trató solo de una reunión especial o si la pareja estaría celebrando algo más importante, incluso una posible boda. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Pepe Aguilar rompe el silencio ante la polémica familiar y defiende su legado: “Mi carrera ha sido limpia”

Ángela Aguilar y Nodal fueron vistos en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

Christian Nodal y Ángela Aguilar son vistos en Zacatecas

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron vistos celebrando en las calles del Centro Histórico de Zacatecas, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la zona. La presencia de la pareja no pasó desapercibida, luego de que la propia integrante de la dinastía Aguilar compartió imágenes del momento a través de sus redes sociales, generando comentarios entre sus seguidores.

En video difundido se observa una calle empedrada, iluminada por faroles, con edificios antiguos a ambos lados y varias personas caminando detrás de ellos. También aparece una figura tradicional, mientras avanza entre el público que los acompaña, en un ambiente que remite a una celebración popular nocturna en el corazón de la ciudad sin que se aprecien elementos privados o exclusivos.

No te pierdas: Ángela Aguilar, tras anuncio de nueva casa de Cazzu, lanza mensaje sobre su hogar con Nodal: “Casita” ¿Burla?

Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron su boda en Zacatecas?

Ángela Aguilar y Christian Nodal no celebraron una boda en Zacatecas, como se llegó a especular en redes sociales, sino el cumpleaños número 27 del cantante originario de Sonora. La aclaración surgió luego de que comenzaran a circular imágenes de una celebración en las calles del estado, lo que generó dudas sobre el motivo del festejo.

De acuerdo con la influencer Chamonic, la celebración se llevó a cabo ayer 10 de enero en Tayahua, Zacatecas, y reunió a Ángela Aguilar, así como a familiares y amigos cercanos de Nodal. La reunión se realizó en un ambiente privado, aunque algunas escenas del festejo se compartieron en redes sociales.

Según lo señalado, la celebración comenzó con una callejonada, una tradición característica de la región, en la que los asistentes recorrieron las calles acompañados de música y convivencia. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han dado más detalles sobre el festejo, más allá de las imágenes que se difundieron del evento.

No te pierdas: ¿Nodal y Ángela planean bebés mientras Pepe Aguilar enfrenta demandas en 2026? El Psíquico de las estrellas lo predice

Cumpleaños de Nodal en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la boda por la iglesia de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar confirmó recientemente, durante una firma de autógrafos, que su boda por la iglesia con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026. Aunque la cantante no dio a conocer la fecha exacta, la información coincide con lo que ambos han comentado en distintos encuentros con fans y entrevistas. El mes elegido tiene un significado especial para la pareja, ya que en mayo de 2024 inició formalmente su relación sentimental y también fue cuando llevaron a cabo su enlace espiritual en Roma, Italia, en medio de una intensa atención mediática.

En cuanto al lugar, Christian Nodal reveló en entrevista para Ventaneando que la ceremonia religiosa se realizará en Zacatecas, específicamente en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. El cantante adelantó que será una celebración “bien mexicanota” y que el recinto cuenta con una capilla, por lo que existe la posibilidad de que tanto el ritual religioso como la celebración se lleven a cabo en el mismo espacio.

Hasta ahora, no se han confirmado más detalles sobre los invitados o la logística del evento, aunque Nodal señaló que Ángela Aguilar está a cargo de la organización.

No te pierdas: Ángela Aguilar es ignorada por fans en Zacatecas mientras Christian Nodal acapara fotos y autógrafos VIDEO