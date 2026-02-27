Javier Ceriani abandona su programa tras aparición de ¿Ángela Aguilar en entrevista EN VIVO? Esto pasó: VIDEO

La transmisión en vivo de Javier Ceriani se convirtió en tendencia este 27 de febrero de 2026, luego de que el conductor anunciara en su cuenta oficial de Instagram que presentaría una exclusiva relacionada con Ángela Aguilar. La expectativa creció entre sus seguidores, quienes esperaban una entrevista directa con la intérprete en medio del interés mediático que la rodea.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Javier Ceriani se enojó en plena transmisión en vivo?

Durante la emisión, Javier Ceriani presentó a quien supuestamente sería Ángela Aguilar. Sin embargo, se trataba de una imitadora. La invitada respondió a las primeras preguntas manteniendo la caracterización de la cantante. Mientras avanzaba la conversación, el conductor comenzó a cuestionar la situación.

Tras intercambiar algunas palabras con la imitadora, el periodista dirigió un reclamo directo a la persona encargada de la producción y gestión de invitados. En cámara expresó que no se trataba de la verdadera Ángela Aguilar y manifestó su inconformidad por lo que consideró un engaño dentro de su propio programa.

En el video que circula en redes, se escucha decir:

“Yo de verdad que voy a abandonar el programa, me parece, de verdad, que la productora me haya engañado así, esta chica es muy agradable, Ángela no es así. Discúlpame, no sé ni quién eres, me están engañando. No, pero escúchame, no eres Ángela Aguilar”. Javier Ceriani

El momento generó reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes comenzaron a compartir fragmentos de la transmisión y a comentar la postura del conductor frente a su equipo de trabajo.

¿Quién era la falsa Ángela Aguilar que apareció en el programa?

La mujer que apareció en la transmisión se presentó caracterizada como Ángela Aguilar y respondió preguntas como si fuera la cantante. No obstante, no se trató de la artista original, sino de una imitadora.

Hasta el momento de la transmisión no se informó oficialmente el nombre de la persona ni se detalló si su participación formaba parte de una dinámica planeada o si se trató de un error en la producción. Durante el intercambio en vivo, la invitada mantuvo la actuación mientras el conductor cuestionaba su identidad.

El hecho llamó la atención debido a que previamente Ceriani había prometido en redes sociales una entrevista exclusiva con la cantante mexicana, lo que elevó las expectativas del público. La diferencia entre lo anunciado y lo que apareció en pantalla fue lo que detonó el reclamo en tiempo real.

Javier Ceriani se enoja / Captura de pantalla

¿Javier Ceriani abandonó definitivamente su programa?

Tras expresar su molestia, Javier Ceriani se levantó de su lugar habitual y salió del encuadre, dejando la transmisión en vivo sin conductor por algunos momentos. La escena quedó registrada y fue ampliamente compartida en plataformas digitales.

Sin embargo, minutos después, el periodista regresó al foro y retomó la conducción del espacio. Continuó con la cobertura de noticias del espectáculo y dio paso a otros invitados programados para esa emisión.

Hasta ahora no se ha informado sobre consecuencias internas dentro del equipo de producción ni se ha anunciado algún cambio en la dinámica del programa. La transmisión siguió su curso habitual tras el incidente.

