Gaby Platas rompe el silencio y respalda a Malu Carreras tras demanda contra Paco de la O; esto dijo Ceriani

La controversia que rodea a Paco de la O, mejor conocido como Paco de la O, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que el periodista Javier Ceriani difundiera un mensaje atribuido a Gaby Platas, en el contexto de la demanda por violencia presentada por Malu Carreras contra el actor.

Paco de la O reaparece en redes sociales tras acusaciones de violenica / Redes sociales

¿Qué dijo Gaby Platas sobre la demanda contra Paco de la O?

De acuerdo con lo difundido por Javier Ceriani, Gaby Platas, exintegrante de Otro rollo, respondió en redes sociales a comentarios de mujeres que cuestionaban la denuncia de Malu Carreras. En la captura mostrada por el periodista, la actriz escribió:

“Que no la haya pateado no quiere decir que no haya habido violencia. La violencia puede ser de mil formas, lo sé porque lo viví con la misma persona”. Gaby Platas

El mensaje fue publicado en medio de críticas hacia Malu Carreras tras la conferencia que ofreció el pasado 19 de febrero, en la que pidió que la situación no se sacara de contexto y aclaró:

“mi expareja no me golpeó la cabeza, no me ahorcó ni me pateó”. Malu Carreras

Ceriani sostuvo que existe contradicción entre la denuncia pública realizada el 25 de enero y las declaraciones posteriores de la actriz. Durante su transmisión, expresó que la violencia “es o no es” e hizo un llamado a no tratar el tema con ligereza.

Malu Carrera acudió a las autoridades contra Paco de la O. Esto es lo que se ha informado del proceso. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Malu Carreras ha sido criticada tras denunciar violencia?

La controversia surgió después de que Malu Carreras denunciara públicamente a una de sus parejas por violencia. Posteriormente, en conferencia de prensa, matizó algunos señalamientos al precisar que no hubo agresiones físicas como golpes en la cabeza, ahorcamiento o patadas.

Estas declaraciones derivaron en cuestionamientos en redes sociales sobre la naturaleza de la denuncia. Javier Ceriani afirmó que la postura de la actriz no es clara y planteó que desconoce si existe la intención de retomar la relación con el actor de 60 años.

Durante su intervención, el periodista insistió en que el tema de la violencia no debe abordarse de manera ambigua. Sin embargo, la propia Malu Carreras solicitó que el caso no se distorsionara y reiteró que existe una demanda en curso.

Hasta el momento, el actor no ha emitido una postura pública adicional respecto a lo difundido por Ceriani en relación con el mensaje de Gaby Platas.

Malu Carrera presenta denuncia contra Francisco de la O y el caso genera atención pública. / Foto: Redes sociales

¿Gaby Platas también denunció a Paco de la O?

Según lo dado a conocer por Javier Ceriani, Gaby Platas también habría presentado una denuncia contra Paco de la O y solicitado una orden de restricción y protección.

La actriz formó parte del elenco del programa Me caigo de risa y estuvo casada con el actor, conocido por su participación en producciones como Lo que callamos las mujeres y Hombre tenía que ser. La pareja se separó en 2018 y, tiempo después, ella declaró que vivió una relación “tóxica”.

Ceriani afirmó que, tras la denuncia pública de Malu Carreras, Gaby Platas reveló que recibió mensajes con tono romántico por parte del actor, por lo que consideró proceder legalmente si esa comunicación continuaba.

“Gaby Platas fue a denunciar a Paco de la O para pedir una orden de restricción y protección. Gaby, silenciosa, fue y puso la denuncia” Javier Ceriani

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el estatus legal de dichas denuncias ni resoluciones judiciales al respecto.

