Paco de la O habría perdido un diente tras morder a dos mujeres en supuesto altercado; asegura Ceriani

El nombre de Francisco de la O, conocido públicamente como Paco de la O, volvió a colocarse entre las principales búsquedas en México tras nuevas declaraciones difundidas en YouTube por el periodista argentino Javier Ceriani. El actor, actualmente en cartelera con la obra “Los 39 escalones”, es señalado por presunto comportamiento violento en un departamento.

Paco de la O / Redes sociales

¿Qué mostró Javier Ceriani sobre Paco de la O y la supuesta agresión a mujeres?

El periodista argentino Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube una serie de videos en los que expone una presunta investigación relacionada con Paco de la O. En ese material, afirmó que el actor, de 60 años, presuntamente habría protagonizado un episodio violento dentro de un departamento que, según su versión, supuestamente utilizaba para reunirse con mujeres jóvenes.

Ceriani se refirió al inmueble como “búnker del placer” y “departamento siniestro”. De acuerdo con su relato, en ese lugar el actor presuntamente recibiría a jóvenes bajo el argumento de brindarles apoyo profesional. Sin embargo, el comunicador aseguró que en realidad supuestamente se aprovecharía de ellas y las violentaría.

En el video también señaló que el actor presuntamente habría perdido un diente frontal tras morder a dos mujeres durante un arranque de enojo. Estas afirmaciones fueron difundidas como parte de la misma transmisión en la que retomó los señalamientos previos hechos por Gaby Platas y Malu Carreras.

Paco de la O / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre el incidente presuntamente de Paco de la O con otras mujeres?

Según lo narrado por Javier Ceriani, el incidente ocurrió cuando presuntamente Paco de la O se encontraba en el departamento acompañado de varias mujeres jóvenes y de una mujer identificada como Ileana, a quien el periodista describió como su supuesta “dealer” y también como una persona con la que presuntamente tendría una relación sentimental.

De acuerdo con esa versión, en determinado momento llegó la supuesta novia del actor y, al encontrar una escena que calificó como comprometedora, decidió retirarse del lugar. Ceriani relató que la mujer habría encontrado sustancias y que algunas jóvenes se encontraban en ropa interior.

“La novia encontró sustancias, las chicas estaban en calzones y se puso histérica. Se fue, Paco salió en calzones detrás de ella, las chicas entraron en pánico (...)” Paco de la O

Siempre según la narración difundida en YouTube, después de ese momento se habría generado un altercado dentro del departamento. Ceriani sostuvo que el actor presuntamente reaccionó de manera violenta contra Ileana y contra una joven menor de edad.

Paco de la O / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Paco de la O habría perdido un diente tras morder a dos mujeres?

En la misma transmisión, Javier Ceriani afirmó que, presuntamente, Paco de la O habría golpeado y mordió a Ileana y a la joven menor de edad durante el supuesto episodio de enojo. Según esa versión, la agresión habría sido de tal magnitud que el actor supuestamente perdió un diente frontal.

El periodista expresó que el actor

“agredió a Ileana y había una chica..., a quien llevaban a prostituirse. Él estaba tan enojado que golpeó a Ileana y a la chica de manera brutal y las mordió. Se le cayó un diente por morder a mujeres”. Javier Ceriani

Además, Ceriani reiteró una comparación que ya había mencionado anteriormente, al señalar que considera que el actor sería “el nuevo Sergio Andrade”.

Hasta ahora, todas estas versiones provienen exclusivamente de los videos difundidos por el periodista argentino. No se han presentado públicamente denuncias formales relacionadas con los hechos descritos en ese material, ni existe un posicionamiento oficial del actor respecto a las acusaciones. Por esta razón, queda en calidad de RUMOR.

